سعر ومواصفات سيارة نيسان ألتيما 2024 Nissan Altima بتصميم جذاب شبابي وقوة أداء علي كافة الطرق

سيارة نيسان ألتيما التي تمتلك مظهر ديناميكي وتعتبر من سيارات نيسان المشوقة من النوع السيدان، حيث أن بها العديد من التقنيات التكنولوجية وتتميز بالأداء القوي والتصميم الأنيق ويتوفر بالسيارة تقنية بروبايلوت التي تمنح الركاب والسائق رحلة مميزة وممتعة وتجعل السيارة تسير في الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى أنها جهزت بعدد كبير من التقنيات التي تساعد السائق أثناء القيادة ويكون التصميم الخارجي والداخلي عصري ويوجد شبك أمامي على هيئة حرف V لذلك تجمع السيارة بين الأداء المثالي والتصميم الفاخر.

مواصفات سيارة نيسان ألتيما 2024

تعطي السيارة أقصى فعالية بالإضافة إلى كفاءة عالية ويرجع ذلك إلى المواصفات الموجودة بالسيارة، والتي تكون كالتالي:

المواصفات التفاصيل عدد السلندرات 4 نظام الدفع أمامي سعة الصندوق 517 لتر عجلات ألمنيوم 19 بوصة العجلات فولاذية 16 بوصة الجنوط 17 انش شاشة معلومات 5 بوصة شاشة دعم قيادة 7 بوصة شاشة تعمل باللمس 8 بوصة شاشة تحكم متعدد (ملونة) 12.3 بوصة نظام الصوت 9 مكبرات المصابيح LED الطول 4869 مم العرض 1440 مم الارتفاع 2825 مم

مميزات سيارة nissan altima 2024

حقق محرك السيارة أداء مميز وقوي، ويرجع ذلك إلى المواصفات التقنية للمحرك وهذه المواصفات تكون كالآتي:

المواصفات التقنية التفاصيل محرك يعمل بالحقن سعة المحرك 2.5 لتر عزم المحرك 244 نيوتن. متر قوة المحرك 188 حصان الاسطوانات 16 الصمامات 4 محرك توربو بضغط متغير سعة المحرك 2.0 لتر عزم المحرك 380 نيوتن. متر قوة المحرك 248 حصان الاسطوانات 16 الصمامات 4 فئات السيارة S SV SPORT SL

مزايا سيارة نيسان ألتيما

تعتبر القيادة بسيارة نيسان التيما أمرًا مميزًا حيث أن المحرك بها توريو قوى ذات ضغط متغير وهو أول نوع من هذا المحرك في العالم، بالإضافة إلى التقنيات المعززة بالداخل والخارج والعديد من المزايا الأخرى التي تكون كالآتي:

نظام المعلومات والترفيه

التعرف الصوتي.

راديو بستة مكبرات.

مساعد التراسل (سيري).

أندرويد أوتو.

شاشة عرض المعلومات.

نظام الملاحة.

المميزات الداخلية

تشغيل المحرك عن بعد.

أضواء خريطة.

مقود قابل للضبط.

إنذار أبواب خلفية.

زر تشغيل المحرك.

مساحات زجاج.

واقيات من الشمس.

مقعد السائق يتحرك في 6 اتجاهات.

مقاعد جلدية.

مكيف أوتوماتيك.

فتحة سقف.

شاشة كاميرا خلفية.

مقاعد كهربائية.

التقنيات المساعدة للسائق

مثبت السرعة.

التحكم التلقائي.

توجيه كهربائي.

مكابح إلكترونية.

منع انغلاق المكابح.

التوزيع الالكتروني.

دفع بالعجلات الأمامية.

ناقل الحركة.

الحقن المباشر للبنزين.

التحكم المتغير.

تنبيه الحركة.

كاميرا خلفية.

ما هي ألوان سيارة نيسان ألتيما؟

يوجد من السيارة مجموعة مختلفة من الألوان والتي تكون كالآتي:

أبيض.

رمادي حديدي.

فضي.

أسود.

أبيض لؤلؤي.

أزرق لؤلؤي.

أحمر فلفَلي.

رمادي مزرق فاتح.

أحمر داكن.

ما هو سعر في سيارة نيسان ألتيما؟

يختلف سعر السيارة باختلاف الفئة المحددة ويبدأ السعر من 26.500 دولار أمريكي.