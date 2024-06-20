أقوي سيارات الدفع الرباعي… سعر ومواصفات سيارة نيسان باترول 2024 Nissan patrol الجديدة كليا “وحش المناطق الجبلية”

سيارة نيسان باترول التي تعتبر من السيارات ذات التصميم الذي يجمع بين الماضي والمستقبل ولذلك تعتبر السيارة أيقونة لأنها تسهل الرحلات في مناطق الكثبان الرملية، بالإضافة إلى أن السيارة بها العديد من التقنيات المتطورة وتصميم السيارة جرئ وجديد يعطي لمسة فاخرة تجذب الأنظار وتحقق متعة القيادة، كما أن مقصورتها الداخلية صممت بطريقة فخمة ويوجد في السيارة شاشة تجمع بين عرض المعلومات وأيضًا توفير سبل الترفيه وتوفر السيارة إمكانية اقتحام الطرق الوعرة ويرجع ذلك للمصدات بالامام والخلف.

مواصفات سيارة نيسان باترول 2024

امتلكت السيارة مواصفات بتقنيات متطورة والتي تعطي أداء وسلاسة تساعد السائق في مواجهة جميع المواقف، وهذه المواصفات تتمثّل في التالي:

المواصفات التفاصيل الطول 5.315 ملم العرض 1.995 ملم الارتفاع 2.265 ملم قاعدة العجلات 3.075 ملم سعة المقاعد 8 خزان الوقود 140 لتر العجلات 10 أو 20 بوصة وزن السيارة 2.845 كجم عدد الاسطوانات 6 أو 8 الشاشة 12.3 بوصة شاشة مساعدة سائق 7 بوصة مكبرات الصوت 13 عدد الكاميرات 4

المحرك والقوة في سيارة Nissan patrol 2024

يتميز محرك السيارة بالقوة والأداء المميز، وتكون المواصفات التقنية في السيارة كالتالي:

المواصفات التقنية التفاصيل فئة XE فئة SE PLT CİTY نوع المحرك CVT.. DOHC. V6 قوة المحرك 275 حصان سعة المحرك 3.954 لتر العزم الأقصى 394 نيوتن. متر المكابح 4 ناقل الحركة 7 سرعات أوتوماتيك فئة LE PLT CITY نوع المحرك CVTCS.. VVEL DIG.. V8 قوة المحرك 400 حصان سعة المحرك 5.552 لتر العزم الأقصى 560 نيوتن. متر المكابح 4 ناقل الحركة 7 سرعات أوتوماتيك

مميزات سيارة نيسان باترول

تعددت مميزات السيارة والتي تعمل على جعل القيادة ممتعة وسلسة في كل الأوقات، وتحافظ على الثبات في الطرق والمنحدرات وتكون هذه المميزات كالآتي:

المميزات الخارجية

مصد الطرق.

مصابيح LED.

مصابيح ضباب.

مرايا كهربائية.

خطاف للسحب في الخلف والامام.

باب كهربائي.

فتحة سقف كهربائية.

مراقبة الدروب.

المميزات الداخلية

تكييف آلي مزدوج.

التعتيم اليدوي.

تشغيل عن بعد.

امالة كهربائية.

مقاعد جلد.

مفتاح ذكي.

مرايا في الأبواب.

إعادة توجيه.

نظام مساعدة السائق ونظام الأمان

وسائد هوائية.

قفل سلامة الأطفال.

مراقبة الضغط بالإطارات.

تثبيت السرعة.

التحكم الديناميكي بالمركبة.

الركن الخلفي والأمامي.

حساسات ركن.

تحذير قبل الاصطدام.

النقطة العمياء.

مساعدة عند التلال سواء تسلق أو نزول.

نظام الاتصال والمعلومات الترفيهية

عرض المعلومات.

مكبرات صوتية.

شاحن لاسلكي.

منفذ USB.

بلوتوث.

تطبيق Car Play.

ما هي الوان سيارة نيسان باترول؟

تعددت ألوان السيارة وتكون كما يلي:

بيج فاتح.

أزرق محيطي.

أسود.

صخري حديدي.

فضي.

أبيض لؤلؤي.

ما هي سعر سيارة نيسان باترول؟

يعتمد سعر السيارة على الفئة التي تنتمي إليها ويبدأ السعر من 84 ألف دولار أمريكي.