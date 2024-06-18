أحدث اصدارات ريلمي… مواصفات هاتف ريملي 11 ومميزات هاتف realme 11 أقوى هواتف الفئة المتوسطة

mohamedghanem تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
أحدث اصدارات ريلمي… مواصفات هاتف ريملي 11 ومميزات هاتف realme 11 أقوى هواتف الفئة المتوسطة
هاتف ريملي 11

هاتف ريلمي 11 الذي يعد أحدث إصدارات شركة ريَلمي والذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة للهواتف الذكية، ويتميز الهاتف بالعديد من المميزات القوية والتي تتمثّل في شاشة من النوع أموليد والتي تدعم صور وفيديوهات واضحة بالإضافة إلى أن المعالج المستخدم هو Helio G99 وتوفر بطارية الهاتف الشحن السريع، كما أن الهاتف يدعم أهم الخواص وهي NFC ويكون مصنوع من خامات ذات جودة عالية مثل البلاستيك ويوجد بالهاتف ميكروفون يعمل على عزل الضوضاء والضجيج. 

مواصفات هاتف ريلمي 11

تعد مواصفات هاتف Realme 11 من أفضل المواصفات في هواتف الفئة المتوسطة، وهذه المواصفات كما يلي:

المواصفات التفاصيل 
البطارية 5000 مللي أمبير 
الشحن السريع67 واط
نظام التشغيل أندرويد 13
واجهة الهاتفRealme UI 4.0
الطول159.9 ملم
العرض73.3 ملم
السمك8 ملم
وزن الهاتف178 جرام
عدد الشريحة2
نوع الشريحةNano SIM
الشبكات2G to 4G
مساحة الشاشة6.4 انش
جودة الشاشة 2400 X 1080

بكسل

معدل التحديث90 هرتز
البلوتوث 5.3
منفذ USB Type C
كارت ميمورييدعم

مزايا هاتف ريلمي 11 

اختلفت المزايا في هاتف Realme 11 وهذه المزايا تتمثل في التالي:

المواصفات التفاصيل 
تكنولوجيا المعالج6 نانومتر
الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل 
الكاميرا الخلفية 108 ميجا بيكسل 

2 ميجا بيكسل 

دقة الفيديو1080 بيكسل
الذاكرة الصلبة إصدار أول: 128 جيجا بايت

إصدار ثاني: 256 جيجا بايت 

الذاكرة العشوائية إصدار أول: 8 جيجا بايت

إصدار ثاني: 8 جيجا بايت 

المعالج الرسوميMali-G57 MC2

مميزات هاتف ريلمي 11

امتلك هاتف ريلمي 11 الكثير من المميزات المتطورة، وهذه المميزات تكون كالآتي:

  • يتميز الهاتف بدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. 
  • الكاميرا الخلفية تعطي أداء جيد ومميز عند التصوير. 
  • يدعم الهاتف البصمة السريعة بالإضافة إلى مستشعر التقارب. 
  • البطارية تكون ذات سعة كبيرة، بالإضافة إلى أنها توفر دعم الشحن السريع. 
  • يعتبر المعالج الأفضل في فئته السعرية. 
  • يوفر الهاتف دعم لتركيب كارت ميموري. 

عيوب هاتف ريلمي 11

هناك بعض العيوب في هاتف Realme 11 والتي مثل التالي:

  • هو نسخة من ريَلمي 10 ولكنه أفضل في الكاميرا. 
  • لا يتوفر بالهاتف دعم تصوير الفيديو بجودة 4K.
  • الحافة الموجودة في أسفل الهاتف كبيرة ويجب تقليلها. 
  • السماعات الخارجية غير داعمة لتوفير صوت الستيريو. 
  • غير داعم لخاصية جيروسكوب لأنه سوفت وير. 
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
mohamedghanem

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“العيد فرحة وأجمل فرحة” .. عبارات تهنئة عيد الفطر 2024 الجميلة للأقارب وأروع الرسائل الجميلة للتهنئة
إنضم لقناتنا على واتساب