أحدث اصدارات ريلمي… مواصفات هاتف ريملي 11 ومميزات هاتف realme 11 أقوى هواتف الفئة المتوسطة

هاتف ريلمي 11 الذي يعد أحدث إصدارات شركة ريَلمي والذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة للهواتف الذكية، ويتميز الهاتف بالعديد من المميزات القوية والتي تتمثّل في شاشة من النوع أموليد والتي تدعم صور وفيديوهات واضحة بالإضافة إلى أن المعالج المستخدم هو Helio G99 وتوفر بطارية الهاتف الشحن السريع، كما أن الهاتف يدعم أهم الخواص وهي NFC ويكون مصنوع من خامات ذات جودة عالية مثل البلاستيك ويوجد بالهاتف ميكروفون يعمل على عزل الضوضاء والضجيج.

مواصفات هاتف ريلمي 11

تعد مواصفات هاتف Realme 11 من أفضل المواصفات في هواتف الفئة المتوسطة، وهذه المواصفات كما يلي:

المواصفات التفاصيل البطارية 5000 مللي أمبير الشحن السريع 67 واط نظام التشغيل أندرويد 13 واجهة الهاتف Realme UI 4.0 الطول 159.9 ملم العرض 73.3 ملم السمك 8 ملم وزن الهاتف 178 جرام عدد الشريحة 2 نوع الشريحة Nano SIM الشبكات 2G to 4G مساحة الشاشة 6.4 انش جودة الشاشة 2400 X 1080 بكسل معدل التحديث 90 هرتز البلوتوث 5.3 منفذ USB Type C كارت ميموري يدعم

مزايا هاتف ريلمي 11

اختلفت المزايا في هاتف Realme 11 وهذه المزايا تتمثل في التالي:

المواصفات التفاصيل تكنولوجيا المعالج 6 نانومتر الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية 108 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل دقة الفيديو 1080 بيكسل الذاكرة الصلبة إصدار أول: 128 جيجا بايت إصدار ثاني: 256 جيجا بايت الذاكرة العشوائية إصدار أول: 8 جيجا بايت إصدار ثاني: 8 جيجا بايت المعالج الرسومي Mali-G57 MC2

مميزات هاتف ريلمي 11

امتلك هاتف ريلمي 11 الكثير من المميزات المتطورة، وهذه المميزات تكون كالآتي:

يتميز الهاتف بدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

الكاميرا الخلفية تعطي أداء جيد ومميز عند التصوير.

يدعم الهاتف البصمة السريعة بالإضافة إلى مستشعر التقارب.

البطارية تكون ذات سعة كبيرة، بالإضافة إلى أنها توفر دعم الشحن السريع.

يعتبر المعالج الأفضل في فئته السعرية.

يوفر الهاتف دعم لتركيب كارت ميموري.

عيوب هاتف ريلمي 11

هناك بعض العيوب في هاتف Realme 11 والتي مثل التالي: