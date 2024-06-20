أقوي هواتف سامسونج… مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي a34 المقاوم للماء ومميزات Samsung galaxy a34 “وحش الفئة المتوسطة”

هاتف سامسونج جالاكسي a34 الذي أعلنت عنه شركة سامسونج، وعملت الشركة على الاهتمام بتصميم الهاتف ليكون مثل كافة الهواتف الرائدة بالشركة ويمتلك الهاتف عدد كبير من المميزات والتي تكون في المعالج ذو الأداء القوي وهو من النوع Dimensity 1080 وتكون شاشته كبير من النوع سوبر أموليد بالإضافة إلى أنه يدعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس، كما يوفر الهاتف خاصية NFC والمواد التي يصنع منها الهاتف تكون من خامات عالية الجودة مثل البلاستيك.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي a34

يحتوي هاتف جالاكسي إي 34 على العديد من المواصفات الحديثة والمتطورة، وهذه المواصفات تكون كالآتي:

المواصفات التفاصيل الطول 161.3 ملم العرض 78.1 ملم السمك 8.2 ملم وزن الهاتف 199 جرام مساحة الشاشة 6.6 انش دقة الشاشة 2340 × 1080 بكسل معدل التحديث 120 هرتز الذاكرة الصلبة 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت تكنولوجيا المعالج 6 نانومتر الكاميرا الأمامية 13 الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل 8 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل جودة الفيديو 4K دقة الفيديو 2160 بكسل البلوتوث 5.3 منفذ USB Type C البطارية 5000 مللي أمبير الشحن السريع 25 واط نظام التشغيل واجهة الهاتف اندرويد 13 One UI 5.1

مميزات هاتف samsung galaxy a34

يرغب محبي الهواتف الجديدة في معرفة مميزات الهاتف، وهذه المميزات تكون كالتالي:

الكاميرا تعطي أداء مميز عند تصوير الصور والفيديو.

يعتبر الأرخص بين جميع الهواتف المقاومة للغبار أو الماء والتي تكون حاصلة على شهادة IP67.

الشاشة كبيرة وتعمل بجودة عالية وقت تحت الشمس وذلك لأن السطوع بها حوالي 1000 شمعة.

البطارية ضخمة وتدوم لفترة طويلة.

يعطي المعالج أداء مميز في حالة الألعاب وتطبيقات الهاتف اليومية.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي a34

يوجد في هاتف جالاكسي إي 34 بعض العيوب التي تتمثّل فيما يلي: