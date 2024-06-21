عيش جو الأكشن والإثارة.. تحميل لعبة كول أوف ديوتي Call of duty الأصلية آخر إصدار علي هواتف الأندرويد والآيفون “أقوي الألعاب القتالية”

تحميل لعبة كول أوف ديوتي أصبح محل اهتمام محبي ألعاب الأكشن والحرب؛ حيث تعد كول أوف ديوتي إحدى الألعاب التي تضعك داخل عالم المعارك والحروب المثيرة، وتتمتع بتشكيلة كبير من الأسلحة القوية والتي عليك أن تستخدمها لتدمير أعدائك وتحقيق النجاح، وستجد نفسك داخل هذه اللعبة وسط مستويات مثيرة وتحديات قوية تساعدك بتطوير المهارات الخاصة بك وتحافظ عليك مركزًا، وتتميز اللعبة بأنها تتيح لك اللعب الجماعي، وهو نمط يمكنك من اللعب داخلها مع أصدقائك ويمكنك كذلك من تشكيل فريق قوي تستطيع من خلال أن تواجه مختلف التحديات؛ فإذا كنت تحب المغامرات والألعاب الحربية، لا تفوت تحميل تلك اللعبة المثيرة على هاتفك والاستمتاع بها بخطوات التحميل التي سنوضحها لك بالسطور القادمة.

تحميل لعبة كول أوف ديوتي

تستطيع تحميل لعبة كول أوف ديوتي على هاتفك بسهولة؛ وذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح متجر التطبيقات بهاتفك، سواء جوجل بلاي أو آب ستور

اكتب اسم لعبة كول أوف ديوتي بمحرك البحث.

اضغط فوق زر تحميل وانتظر إلى أن يكتمل تحميل اللعبة بهاتفك.

افتح اللعبة بعد تحميلها وقم باتباع التعليمات الموجودة بها لإعداد الحساب الخاص بك والبدء باللعب.

مميزات لعبة Call of duty

سنعرفك هنا على مميزات لعبة كول أوف ديوتي والتي ستجعلك مستمتعًا بها بعد تنزيلها لديك ولعبها؛ وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:

توفر تنوعًا كبير بجميع الأوضاع الخاصة باللعب والمتاحة للاعبين.

تتميز بجودتها العالية على أجهزة الهواتف التي بها عناصر تحكم قابلة للتخصيص.

يتوفر بها وضع اللعب campaign، وهو وضع تم تصميمه بشكل خاص لتعريف اللاعبين بالاليات المحددة للعب.

يتوفر بها وضع Nazi Zombies، ويحارب به اللاعبين الزومبي عند فتح اماكن جديدة بالخريطة.

يتوفر بها وضع يسمى Spec Ops أو العمليات الخاصة، وهو عبارة عن وضع يضع اللعب بمواقف محدد تستند في الغالب لأقسام المهمات بحملة اللعبة، وسيترتب على إكمال مهمات العمليات المحددة خلال فترة معينة افتح مزيدًا من المهمات.

تتيح لك التواصل واللعب مع الأصدقاء، كما يتاح بها الاشعارات المنبثقة والتي تقوم بإخطارك في حالة توفر محتوى جديد باللعبة أو حدوث أحداث مثيرة.

عيوب لعبة كول أوف ديوتي

على الرغم من مميزات اللعبة ولكن بها كذلك بعض العيوب التي نوضحها في النقاط التالية: