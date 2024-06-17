جددها في ثوانِ.. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 كل 6 أشهر والشروط المطلوبة

بعد كل 6 أشهر، يرغب العديد من مستفيدي منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، من التسجيل في المنحة والعمل على تجديدها قبل أن تتوقف، خاصة وأن المنحة تضم عدد كبير من الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود بما يوفر لهم دعم مادي ملائم، في ظل الأعباء الاقتصادية التي يمر بها العالم، مع مراعاة بأن التقديم في المنحة يكون إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تجديد منحة البطالة بالجزائر 6 أشهر

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة خطوات يمكنك القيام بتجديد منحة البطالة داخل ولايات الجزائر كل 6 أشهر، وفقًا للأتي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الرسمي.

ليتم تسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية واسم المستخدم.

مع تحديد نوع الخدمة التي ترغب في تأديتها.

ليتم العمل على إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات الجديدة كل 6 أشهر.

ليتم التأكد من جميع البيانات المعنية بطلب القبول في المنحة.

الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر؟

وعن الشروط الواجب توفيرها في تجديد منحة البطالة داخل ولايات الجزائر لاستمرار حصوله على الدعم أمام جميع المستفيدين، وفقًا لما يلي:-