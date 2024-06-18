أقوى هواتف سامسونج… هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra بمواصفات ومميزات لا مثيل لها تفوق الآيفون

mohamedghanem تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
أقوى هواتف سامسونج… هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra بمواصفات ومميزات لا مثيل لها تفوق الآيفون
هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra

هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra الهاتف الرائدة من شركة سامسونج ويمتاز الهاتف بكونه الأفضل في فئته، حيث أن معالجه Snapdragon 8 Gen 2 الذي يقدم أداء قوي ومميزة بالإضافة إلى أن شاشة الهاتف تكون من نوع أموليد التي تعتبر من أفضل أنواع الشاشات التي تقدم جودة عالية عند مشاهدة الفيديوهات، كما أن الهاتف يدعم خاصية NFC ويوجد به ميكروفون ثانوي مخصص لعزل الضجيج والضوضاء في حالة التسجيل أو التصوير. 

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra

تعتبر المواصفات في الهاتف هي ما يجذب محبي الهواتف الحديثة لشراء الهاتف، ويمتلك جالاكسي إس 23 إلترا مواصفات مختلفة تتمثّل في الآتي:

المواصفات التفاصيل 
ألوان الهاتفالأسود 

الذهبي

البنفسجي 

الأخضر 

عدد الشرائح 2
نوع الشريحة Nano Sim
شبكات الاتصال 2G to 5G
الطول163.4 ملم
العرض78.1 ملم
السمك8.9 ملم
الوزن 233 جرام
مساحة الشاشة 6.8 انش
جودة الشاشة 3088 X 1440 

بكسل 

التردد120 هرتز
سطوع الشاشة 1750 شمعة
منفذ USB Type C
نظام التشغيل أندرويد 13
واجهة الهاتفOne UI 5.1
البلوتوث إصدار 5.3

مزايا هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra

يتميز الهاتف بوجود مجموعة من المزايا في المعالج والكاميرا، وهذه المزايا تتمثّل فيما يلي:

المواصفات التفاصيل 
البطارية 5000 مللي أمبير 
الشحن السريع45 واط
الشحن اللاسلكي10 واط
الشحن العكسي 4.5 واط
جودة الفيديو 8K
الكاميرا الخلفية 200 ميجا بيكسل 

10 ميجا بيكسل 

10 ميجا بيكسل 

12 ميجا بيكسل 

الكاميرا الأمامية12 ميجا بيكسل 
تكنولوجيا المعالج4 نانومتر
الذاكرة الصلبة إصدار أول: 256 جيجا بايت 

إصدار ثاني: 256 جيجا بايت

إصدار ثالث: 512 جيجا بايت

إصدار رابع: 1 تيرا 

الذاكرة العشوائية إصدار أول: 8 جيجا بايت

إصدار ثاني: 12 جيجا بايت 

إصدار ثالث: 12 جيجا بايت

إصدار رابع: 12 جيجا بايت

مميزات هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra

امتلك هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra العديد من المزايا المختلفة والتي تعتبر تنافسية مع الهواتف بنفس الفئة، وهذه المميزات تكون كالآتي:

  • الخامات التي صنع منها الهاتف تكون من أجود المواد. 
  • صوت الهاتف يكون عالي (ستريو). 
  • الكاميرا تكون ممتازة وتعطي أداء مميز عند تصوير الفيديو أو الصور. 
  • تصوير الفيديوهات يكون ذات زاوية واسعة ذات ثبات ممتاز. 
  • شاشة الهاتف تدعم ترددات عالية وسطوع أفضل، وذلك في أثناء وجود الشمس. 
  • ذاكرة الهاتف تكون من النوع السريع جدًا. 

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra

يوجد في الهاتف عيوب بسيطة تعوضها المميزات الموجودة بالهاتف، وتكون هذه العيوب كما يلي:

  • الهاتف لا يوجد به مكان لتركيب كارت ميموري، وذلك لأنه من الهواتف الحديثة الرائدة. 
  • الانحناءات بالشاشة كان أفضل أن تكون أقل. 
  • المكان المخصص لوضع سماعات 3.5 ملم غير متوفر بالهاتف. 
  • سرعة الشحن لازلت غير مطورة، وكان من المفترض أن تكون أعلى من 45 واط. 
  • علبة الهاتف تأتي بدون وجود سماعات الأذن أو الشاحن. 
  • الكاميرا بالخلف تكون ذات بروز كبير. 
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mohamedghanem

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