أقوى هواتف سامسونج… هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra بمواصفات ومميزات لا مثيل لها تفوق الآيفون

هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra الهاتف الرائدة من شركة سامسونج ويمتاز الهاتف بكونه الأفضل في فئته، حيث أن معالجه Snapdragon 8 Gen 2 الذي يقدم أداء قوي ومميزة بالإضافة إلى أن شاشة الهاتف تكون من نوع أموليد التي تعتبر من أفضل أنواع الشاشات التي تقدم جودة عالية عند مشاهدة الفيديوهات، كما أن الهاتف يدعم خاصية NFC ويوجد به ميكروفون ثانوي مخصص لعزل الضجيج والضوضاء في حالة التسجيل أو التصوير.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra

تعتبر المواصفات في الهاتف هي ما يجذب محبي الهواتف الحديثة لشراء الهاتف، ويمتلك جالاكسي إس 23 إلترا مواصفات مختلفة تتمثّل في الآتي:

المواصفات التفاصيل ألوان الهاتف الأسود الذهبي البنفسجي الأخضر عدد الشرائح 2 نوع الشريحة Nano Sim شبكات الاتصال 2G to 5G الطول 163.4 ملم العرض 78.1 ملم السمك 8.9 ملم الوزن 233 جرام مساحة الشاشة 6.8 انش جودة الشاشة 3088 X 1440 بكسل التردد 120 هرتز سطوع الشاشة 1750 شمعة منفذ USB Type C نظام التشغيل أندرويد 13 واجهة الهاتف One UI 5.1 البلوتوث إصدار 5.3

مزايا هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra

يتميز الهاتف بوجود مجموعة من المزايا في المعالج والكاميرا، وهذه المزايا تتمثّل فيما يلي:

المواصفات التفاصيل البطارية 5000 مللي أمبير الشحن السريع 45 واط الشحن اللاسلكي 10 واط الشحن العكسي 4.5 واط جودة الفيديو 8K الكاميرا الخلفية 200 ميجا بيكسل 10 ميجا بيكسل 10 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل تكنولوجيا المعالج 4 نانومتر الذاكرة الصلبة إصدار أول: 256 جيجا بايت إصدار ثاني: 256 جيجا بايت إصدار ثالث: 512 جيجا بايت إصدار رابع: 1 تيرا الذاكرة العشوائية إصدار أول: 8 جيجا بايت إصدار ثاني: 12 جيجا بايت إصدار ثالث: 12 جيجا بايت إصدار رابع: 12 جيجا بايت

مميزات هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra

امتلك هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra العديد من المزايا المختلفة والتي تعتبر تنافسية مع الهواتف بنفس الفئة، وهذه المميزات تكون كالآتي:

الخامات التي صنع منها الهاتف تكون من أجود المواد.

صوت الهاتف يكون عالي (ستريو).

الكاميرا تكون ممتازة وتعطي أداء مميز عند تصوير الفيديو أو الصور.

تصوير الفيديوهات يكون ذات زاوية واسعة ذات ثبات ممتاز.

شاشة الهاتف تدعم ترددات عالية وسطوع أفضل، وذلك في أثناء وجود الشمس.

ذاكرة الهاتف تكون من النوع السريع جدًا.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي S23 ultra

يوجد في الهاتف عيوب بسيطة تعوضها المميزات الموجودة بالهاتف، وتكون هذه العيوب كما يلي: