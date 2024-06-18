مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2024 ومميزات سيارة Toyota Corolla… السيارة الأنجح في الشرق الأوسط

سيارة تويوتا كورولا التي تعد أحد أنواع سيارات الهايبرد التي تمتلك عدد كبير من المزايا من ضمنها أنها تنتمي إلى فئة SUV، بالإضافة إلى كونها مناسبة للإستخدام العائلي والفردي ويكون التصميم لها عصري ومميز وانسيابي بالإضافة إلى أن المقصورة الداخلية مليئة بالتقنيات المتطورة ويوجد بها أنظمة أمان وسلامة ذات جودة وكفاءة عالية والسيارة من الخارج بها شبك في الأمام يكون أنيق وعصري بنفس لون السيارة ومساحته تكون كبيرة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2024

هناك العديد من المواصفات المميزة في السيارة والتي تعتبر تنافسية مع السيارات من نفس الفئة، وتكون هذه المواصفات كالتالي:

المواصفات التفاصيل قوة المحرك 120 حصان سعة المحرك 1.6 لتر عزم المحرك 154 نيوتن. متر السرعة القصوي 190 كم/ ساعة سعة الخزان 50 لتر نوع الوقود بنزين عدد السليندرات 4 نظام الجر جر أمامي مكان المحرك أمامي عدد النقلات 6 التسارع 12 ثانية (100-0) كم/ ساعة استهلاك الوقود 6.8 لتر/ 100 كم التكييف يدوي عدد المقاعد 5 الجنوط 15 انش مقاس الإطارات 195/65 السماعات 6 وسائد هوائية 2 الوان السيارة الأسود الأبيض الرمادي الفضي

القياسات في سيارة Toyota Corolla

تعد قياسات السيارة هامة لمعرفة الأبعاد والوزن للسيارة، وتكون هذه القياسات كما يلي:

المواصفات التفاصيل الطول 4630 مم العرض 1780 مم الارتفاع 1435 مم وزن السيارة 1260 كجم قاعدة العجلات 2700 مم مساحة الصندوق 470 لتر

مميزات سيارة تويوتا كورولا

امتلكت السيارة العديد من المميزات في داخلها وخارجها، بالإضافة إلى تجهيزات السلامة والأمان وأنظمة مساعدة السائق وتكون هذه المميزات كالآتي:

المزايا الداخلية والخارجية وأنظمة الوسائط

المزايا الخارجية المزايا الداخلية أنظمة الوسائط إضاءة أوتوماتيك قفل مركزي بلوتوث رف السقف نوافذ كهربائية سماعات حساسات مصابيح سقف داكن مدخل USB حساسات مطر مقعد كهربائي جهاز ملاحة زجاج معتم تهوية المقاعد مدخل Aux اشارات بالمرايا سقف بانوراما راديو مصابيح متحركة أنوار داخلية شاشة عرض مخارج عادم مزدوجة ناقل الحركة من الجلد شاشة بيانات زجاج مقوى فتحة سقف شاشة تعمل باللمس حليات خارجية دواسات شاحن لاسلكي أضواء نهارية LED مرايا داخلية مدخل Type C

مزايا السلامة والأمان وأنظمة مساعدة السائق

مزايا السلامة والأمان أنظمة مساعدة السائق وسائد هوائية مساعد ركن قفل عجلات خلفية مساعد الازدحام المروري ARP مساعد الصف نظام ضد السرقة مساعد عند التلال تحكم ديناميكي مثبت سرعة فرامل مانعة للانزلاق تشغيل المحرك عن بعد توزيع للفرامل محدد سرعة تجاوز فرامل حساسات ركن التحكم بالثبات النقطة العمياء فرامل يدوية كهربائية مساعد فرامل يد مانع سرقة العجلات كاميرا 360 تصفيح سفلي كاميرا خلفية مراقبة الجر مساعد اتزان تثبيت مقاعد الأطفال أنماط القيادة

ختاما نكون وصلنا لنهاية المقال حول سيارة تويوتا كورولا ومواصفاتها وأهم مميزاتها، وحتى لقاء آخر نتمنى لكم الصحة والسلامة.