مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2024 ومميزات سيارة Toyota Corolla… السيارة الأنجح في الشرق الأوسط

mohamedghanem تاريخ النشر تصنيف منوعات
مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2024 ومميزات سيارة Toyota Corolla… السيارة الأنجح في الشرق الأوسط
مواصفات سيارة تويوتا كورولا 

سيارة تويوتا كورولا التي تعد أحد أنواع سيارات الهايبرد التي تمتلك عدد كبير من المزايا من ضمنها أنها تنتمي إلى فئة SUV، بالإضافة إلى كونها مناسبة للإستخدام العائلي والفردي ويكون التصميم لها عصري ومميز وانسيابي بالإضافة إلى أن المقصورة الداخلية مليئة بالتقنيات المتطورة ويوجد بها أنظمة أمان وسلامة ذات جودة وكفاءة عالية والسيارة من الخارج بها شبك في الأمام يكون أنيق وعصري بنفس لون السيارة ومساحته تكون كبيرة. 

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2024

هناك العديد من المواصفات المميزة في السيارة والتي تعتبر تنافسية مع السيارات من نفس الفئة، وتكون هذه المواصفات كالتالي:

المواصفات التفاصيل 
قوة المحرك 120 حصان
سعة المحرك 1.6 لتر
عزم المحرك 154 نيوتن. متر
السرعة القصوي 190 كم/ ساعة 
سعة الخزان50 لتر
نوع الوقود بنزين 
عدد السليندرات4
نظام الجرجر أمامي 
مكان المحركأمامي 
عدد النقلات6
التسارع12 ثانية 

(100-0) كم/ ساعة 

استهلاك الوقود 6.8 لتر/ 100 كم
التكييفيدوي
عدد المقاعد 5
الجنوط 15 انش 
مقاس الإطارات 195/65
السماعات6
وسائد هوائية 2
الوان السيارة الأسود 

الأبيض 

الرمادي

الفضي

القياسات في سيارة Toyota Corolla 

تعد قياسات السيارة هامة لمعرفة الأبعاد والوزن للسيارة، وتكون هذه القياسات كما يلي:

المواصفات التفاصيل 
الطول4630 مم
العرض1780 مم
الارتفاع 1435 مم
وزن السيارة 1260 كجم
قاعدة العجلات2700 مم
مساحة الصندوق470 لتر

مميزات سيارة تويوتا كورولا

امتلكت السيارة العديد من المميزات في داخلها وخارجها، بالإضافة إلى تجهيزات السلامة والأمان وأنظمة مساعدة السائق وتكون هذه المميزات كالآتي:

المزايا الداخلية والخارجية وأنظمة الوسائط

المزايا الخارجية المزايا الداخلية أنظمة الوسائط 
إضاءة أوتوماتيك قفل مركزي بلوتوث 
رف السقفنوافذ كهربائية سماعات
حساسات مصابيح سقف داكنمدخل USB 
حساسات مطرمقعد كهربائي جهاز ملاحة
زجاج معتمتهوية المقاعدمدخل Aux 
اشارات بالمراياسقف بانوراما راديو
مصابيح متحركةأنوار داخلية شاشة عرض
مخارج عادم مزدوجةناقل الحركة من الجلد شاشة بيانات 
زجاج مقوىفتحة سقفشاشة تعمل باللمس
حليات خارجيةدواساتشاحن لاسلكي
أضواء نهارية LED مرايا داخلية مدخل Type C

مزايا السلامة والأمان وأنظمة مساعدة السائق 

مزايا السلامة والأمان أنظمة مساعدة السائق 
وسائد هوائية مساعد ركن
قفل عجلات خلفية مساعد الازدحام المروري
ARPمساعد الصف
نظام ضد السرقةمساعد عند التلال
تحكم ديناميكيمثبت سرعة
فرامل مانعة للانزلاق تشغيل المحرك عن بعد
توزيع للفراملمحدد سرعة
تجاوز فراملحساسات ركن 
التحكم بالثباتالنقطة العمياء 
فرامل يدوية كهربائية مساعد فرامل يد
مانع سرقة العجلاتكاميرا 360 
تصفيح سفليكاميرا خلفية 
مراقبة الجرمساعد اتزان 
تثبيت مقاعد الأطفال أنماط القيادة 

ختاما نكون وصلنا لنهاية المقال حول سيارة تويوتا كورولا ومواصفاتها وأهم مميزاتها، وحتى لقاء آخر نتمنى لكم الصحة والسلامة.

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mohamedghanem

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