سدد غرامتك وانت مكانك.. رابط ur.gov.iq استعلام غرامات المرور الرقم الالماني في جميع محافظات العراق 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
سدد غرامتك وانت مكانك.. رابط ur.gov.iq استعلام غرامات المرور الرقم الالماني في جميع محافظات العراق 2024
معرفة غرامات المرور الجديدة 2024

أطلقت وزارة الداخلية خدمة  الإستعلام عن غرامات المرور التي تعتبر من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية المتوفرة أمام جميع المواطنين في محافظات العراق، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عبر منصة أور التي لديها الكثير من الخدمات، من بينها الإستعلام وسداد قيمة الغرامة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن غرامات المرور

وحددت وزارة الداخلية مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في جميع محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الانتقال إلى منصة أور الإلكترونية.
  • ليتم العمل على تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.
  • على أن يتم تحديد الخدمة التي ترغب في تأديتها.
  • ليتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص الراغب في الاستعلام.
  • مع تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.
  • الضغط على زر “بحث”.
  • حتى يتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالمواطن.

ما هي شروط سداد غرامات المرور بالعراق؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين في سداد غرامات المرور العامة داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

  • يجب أن يكون الشخص المتقدم لديه رخصة قيادة سارية.
  • كذلك يجب أن يقوم بدفع كافة الغرامات المنوط بها المواطن.
  • مع تقديم إيصال الدفع عند طباعته.
  • ألا يكون قد ارتكب أي أحكام أو قضايا جنائية.
  • أن يلتزم بكافة المعايير التي تفرضها وزارة الداخلية.
  • إرفاق جميع المستندات المعنية بطلب الإستعلام وسداد غرامات المرور.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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