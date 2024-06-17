لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول في بغداد والبصرة الان 2024.. أعرف نتيجتك الان

مع اقتراب الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول، تبدأ العديد من عمليات البحث حول رابط استخراج النتائج في بغداد والبصرة وغيرها من المحافظات الأخرى، حتى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لمئات الطلاب والطالبات الذين خاضوا هذه الإمتحانات مؤخرًا، ويمكنك التعرف على خطوات الحصول على النتائج بجميع الكشوفات المُعلنه، كما سنوضحها لكم في مقال اليوم.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط في بغداد

تتمثل أبرز خطوات القيام بإستخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول في بغداد والبصرة وغيرها من المحافظات العراقية الأخرى، التي يمكنك استخراج الكشوفات إلكترونيًا، وفقًا للأتي:-

أن تتقدم إلى موقع وزارة التربية، او من خلال موقع نتيجة نت.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.

مع اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

لتقوم بتدوين المعلومات المطلوبة.

الضغط على زر “بحث” او تنزيل”.

ليتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج والدرجات المتحصل عليها الطالب.

إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الثالث متوسط الدور الأول سيتم العمل على معالجتها بحيث تتراوح مدن 45 إلى 49 درجة حرجة حتى أنها تصل إلى 50 درجة، في حين أن دروس الإكمال 3 مواد، بالإضافة إلى أنه في حالة رسوم الطالب في أكثر من مادة يمكنه الإنتقال إلى امتحانات الدور الثاني، لكن إذا رسب في 3 مواد سيقوم بإعادة العام الدراسي من جديد لتحسين درجاته.