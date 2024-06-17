فرصة من دهب… كيفية وأرقام الإشتراك مسابقة الحلم 2024 DREAM وأربح العديد من الجوائز

مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات عربيًا، وذلك لأنها تتيح لمتابعيها الفوز بالعديد من الجوائز التي تساعدهم في تحقيق حلمهم وحققت المسابقة للعديد من الأشخاص حلمهم، وتكون جوائز البرنامج متعددة ومختلفة منها الكاش أو السيارات وبعضها تكون منازل والعديد من الجوائز الأخرى كما أن البرنامج تم تصنيفه على أنه برنامج ترفيهي نظرًا لأنه يحتوي على أسئلة في مختلف الموضوعات ويناقش العديد من المجالات بالإضافة إلى ذلك فإن مقدم البرنامج واحد من أشهر الإعلاميين العرب وهو مصطفى الأغا.

جوائز مسابقة الحلم

حددت إدارة القناة الطريقة التي تسهل على الجمهور ومتابعي البرنامج الإشتراك في مسابقة البرنامج، وتكون الجوائز التي يحصل عليها الفائزون من البرنامج مختلفة ومتنوعة وقد تكون مالية يربح منها الفائز حوالي مليون دولار أمريكي، وهذه الجوائز تتمثّل في التالي:

سيارة.

مبالغ مالية.

حج.

عمرة.

مصاريف تعليمية.

فرص عمل.

منزل.

رحلات سياحية.

مصاريف زواج.

هناك العديد من الجوائز التي تحدد على حسب احتياج الفائز.

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعد طريقة الإشتراك في البرنامج سهلة وبسيطة وتكون من خلال مجموعة من الخطوات التي تتمثّل في النقاط التالية:

تحميل تطبيق البرنامج لهواتف الأندرويد من متجر جوجل بلاي عبر النقر على حلم.

التنزيل لتطبيق المناسب لهواتف الآيفون من متجر ابل ستور عبر الضغط على حلم.

سجل حساب بالتطبيق.

ابدأ في تنفيذ جميع خطوات الإشتراك بالمسابقة.

أو يمكن الإشتراك بالطريقة الأخرى وهي تحديد رقم بلدك، من الأرقام التي أعلنت عنها إدارة البرنامج.

اكتب في رسالة نصية ما يلي:

حلم.

Reve.

Dream.

انقر إرسال.

حلم. Reve. Dream. انقر إرسال. بعد ذلك سوف تصل إليك رسالة بها سؤال، يجب أن تجيب عليه بطريقة صحيحة.

وترسل إليك العديد من الرسائل، في حالة أن إجابتك على السؤال السابق يكون صحيح.

أو يمكنك إرسال رسالة الإشتراك اليومي بها:

انضم.

Join.

أرقام هواتف الإشتراك في مسابقة الحلم

قامت إدارة برنامج مسابقة الحلم بالإعلان عن الهواتف التي يمكن عبرها الإشتراك في المسابقة، وتكون هذه الأرقام المخصصة لكل بلد كما يلي:

السعودية

Zain: 75505

STC:858888

Labara: 313131

Mobily: 650444

مصر

كافة الشبكات رقم 95458/ 95450.

البحرين

كافة الشبكات رقم 94000.

المغرب

كافة الشبكات رقم 9669.

عمان

كافة الشبكات رقم 90434.

تونس

كافة الشبكات رقم 85988.

الأردن

كافة الشبكات رقم 94099.

الكويت

Zain: 4242

STC: 4141

Ooredoo: 4141

سوريا