واتساب بإضافة العيد الجديدة!.. WhatsApp يُعلن عن ميزة وتحسينات جديدة غير متوفرة في أي تطبيق أخر

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لاقى تطبيق واتساب تحديث جديد ومميز ضمن تحسينات مكالمات الفيديو، حيث إن هذا التحديث يوفر للمستخدمين إمكانية إجراء المكالمات عبر الفيديو مع أكثر من 32 شخصًا على كافة الأجهزة، وهي ضمن التحديثات الرائعة والمميزة التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل تطبيق الدردشة، لكي يقوم بمشاركة الأهل والأصدقاء الفرحة الدائمة التي لا تنقطع ضمن اللحظات السعيدة.

تحسينات واتساب الجديدة

وأكد تطبيق واتساب، أن الميزة الجديدة تعمل على دعم مكالمات الفيديو والمساهمة كذلك في مشاركة الشاشة مع الصوت، خاصة وأن الميزة الجديدة تقوم بتسليط الضوء على الشخص المتحدث، بما تميزة بشكل تلقائي عن أول ظهوره على الشاشة، وهي ميزة لم تكن متوفرة من قبل في التطبيق، حتى أن التحديث يضمن مشاركة نحو 32 مستخدم في وقت واضح بصورة واضحة وصوت أكثر من رائعة مع تسليط الضوء كذلك على مكبر الصوت.

تحديث واتساب في عيد الأضحى المبارك

واتساب يعمل بكل جهدة في إدخال العديد من التحسينات والتحديثات الأكثر من رائعة على كافة الأجهزة والهواتف، بما يضمن توفير تجربة رائعة وأكثر من مميزة ضمن تحديثات الأخيرة التي من بينها الحصول على مكالمات فيديو ذات دقة عالية واتصالات سريعة، يضمن الحصول على صوت واضح وصورة مميزة بشكل عام، حتى في حالة إذا كانت شبكة الإنترنت ضعيفة.