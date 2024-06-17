رسمياً نتيجة اعتراضات السادس الابتدائي دور أول العراق 2024 جميع المحافظات العراقية التي كشفت عنها وزارة التربية منذ عدة أيام قليلة، حيث يتم الإعلان عن نتائج الاعتراضات بنفس آلية إعلان نتائج السادس الابتدائي محافظة بعد الأخري، عكس ما يحث في إعلان نتيجة الثالث المتوسط وهي إعلان جميع المحافظات مرة واحدة، لذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” إجراءات الحصول على نتيجة اعتراضات 6 ابتدائي في العراق.

نتيجة اعتراضات السادس الابتدائي دور أول العراق 2024

كشفت وزارة التربية العراقية منذ عدة أيام قليلة أول نتائج السادس الابتدائي اعتراضات في محافظة الرصافة وبعدها بدأت في إعلان نتائج كل من الرصافة الثانية والنجف وذي قار وغيرها من المحافظات العراقية التي أعلنت رسمياً الإنتهاء من عرض نتائج الاعتراضات، وتستمر وزارة التربية في عرض كل نتيجة يتم ظهورها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو عبر موقع نتائجنا.

طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024

زيارة موقع نتائجنا .

. الدخول على نتائج اعتراض السادس الابتدائي.

المرور إلى أسفل هذه الصفحة.

التوجه إلى المحافظات وحالة نتيجة كل محافظة.

يظهر أمامك موقف كل نتيجة.

مثلا نتيجة اعتراض الرصافة الثانية والحالة في الانتظار موقف عرض النتيجة قريبا.

نتيجة اعتراض النجف الحالة تم الإعلان.

عند الضغط على عرض، يتم نزول ملف النتيجة بصيغة PDF.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل والذي كشفنا فيه نتيجة اعتراضات السادس الابتدائي دور أول العراق 2024 جميع المحافظات العراقية.