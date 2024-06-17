شروط تعيينات محافظة بغداد وباقي محافظات العراق 2024 داخل وزارة التربية وبعض الوزارات المُعلن عن وظائفها

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شروط تعيينات محافظة بغداد وباقي محافظات العراق 2024 داخل وزارة التربية وبعض الوزارات المُعلن عن وظائفها
رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024

تقوم وزارة التربية العراقية، بإطلاق بعض التعيينات في العديد المحافظات، بطلب الحصول على تعيين عدد من الكوادر البشرية المؤهلة للتوظيف داخل الوزارة بمختلف مديرياتها، ومن بينها محافظة بغداد التي تم الإعلان عنها في عدد من المجالات المختلفة يمكن التقديم فيها، لكن وفقًا لبعض الإجراءات والمتطلبات الهامة المفروضة من قبل الوزارة، والعمل على ملء استمارة التقديم إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استمارة تعيينات العقود في العراق

كل محافظة تقوم بإطلاق استمارة تعيينات خاصة بها، ومن أبرزها بغداد، التي أطلقت مؤخرًا استمارة تعيينات العقود لتشمل عدد من القنوات التي يتطلب فيها التقديم عبر موقع القناة الرسمي، مع توفير بعض المستندات الهامة وقت التقديم، ومن بينها في حالة تقديم قناة ذوي الشهداء يتم تقديم شهادة الوفاة، بينما في حالة قناة الأقليات يتم تقديم انتماء المتقدم ضمن الأقليات المعنية، بالإضافة إلى أن التقديم من قناة ذوي الاحتياجات الخاصة يكون مع تقديم شهادة نسبة الإعاقة للشخص المتقدم.

ما هي شروط تعيينات العراق؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين داخل قطاعات المحافظة، ومن بينها وزارة التربية العراقية، ما يأتي:-

  • أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
  • كما يجب أن يتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.
  • تقديم كافة الوثائق المعنية بطلب القبول في تعيينات المحافظة.
  • على أن يكون الشخص المتقدم متزوجًا ولديه أولاد كذلك.
  • حصول المتقدم على شهادة جماعية تؤهله من التقديم في تعيينات الوزارة وبمختلف الوزارات والجهات المُعلن عن وظائفها.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“عيد على حبايبك” بطاقات عيد الاضحى 2024
إنضم لقناتنا على واتساب