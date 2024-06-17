خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
منحة المرأة الماكثة في البيت 8000

تهتم الحكومة التونسية بالمرأة وتقدم لها العديد من سبل الدعم لمساعدتها على الأعباء المعيشية وتوفير مستوى معيشي جيد حيث انها توفر عدد كبير من السيدات برنامج المرأة الماكثة الذي يهدف بشكل اساسي الى التطور والاهتمام بالمرأة التونسية بشكل ملحوظ لتحسين المستوى المعيشي لها والمستوى الاقتصادي ومساعدتها على دفع تكاليف الحياة خاصة أن المرأة المقيتة ليس لها اي دخل ولا أي وظيفة، لذلك فإن تقديم الدعم لها من الاشياء الضرورية لذلك بدأ البحث يزداد عن طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على هذه المنحة.

التسجيل في منحة المرأة المعاكسة من البيت

الحكومة في الجزائر وفرت منحة أساسية يطلق عليها منحة المرأة الماكثة في المنزل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث ان هذه المنح يتم صرفها لأي سيدة  ليس لديها دخل ثابت، وقد أوضحت الحكومة أن التسجيل في هذه المنحه يكون الإلكترونية من خلال موقع الوكالة الوطنية بالخطوات سهلة وبسيطة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

سوف نذكرها لكم خطوات تسجيل المراة الماكثة في البيت وهي على النحو التالي:

  • يجب ان تدخل السيدة مباشرة على موقع الوكالة الوطنية.
  • ثم تضغط على منح البطالة ثم تضغط على منحة المرأة الماكثة وتدخل البيانات المطلوبة بشكل دقيق وتدخل الاسم ورقم الهوية الوطنية في المكان الصحيح.
  • وإذا كانت السيدة ارمله او مطلقه ترفع المستندات التي تثبت ذلك.
  • ثم تضغط على ارسال البيانات وتنتظر حتى يتم دراسة الطلب والاستجابة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
amal khater

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“عيد على حبايبك” بطاقات عيد الاضحى 2024
إنضم لقناتنا على واتساب