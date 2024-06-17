حلمك بدأ يتحقق اسهل طريقة للتسجيل والاشتراك في مسابقه الحلم مع مصطفى الاغا وارقام الاشتراك

مسابقة الحلم تعد من اشهر المسابقات في الوطن العربي التي تقدم جوائز مالية كبرى، فهي يمكنها أن تحقق حلم عدد كبير من الأفراد ويقدمها الاعلامي الكبير مصطفى الآغا على قناة ام بي سي مصر، حيث ان هذه المسابقة تقدم جوائز شهريه اسبوعيه وسنويه لجميع المتسابقين وتقدم لهم فرصة العمر في شراء سيارة أو منزل فخم والعديد من الأعراض التي يحلم بها عدد كبير من الأشخاص وتحتاج إلى أموال كثيرة، لذلك الجميع يرغب في معرفة شروط المسابقة وطريقة الاشتراك بها وهذا ما سوف نذكره لكم.

خطوات الاشتراك في مسابقه الحلم 2024

تحدد مسابقة الحلم شروط سهله وبسيطه للاشتراك بها مع الاعلام الكبير مصطفى الاغا حيث يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية بها كلمه دريم او حلم للرقم المخصص لبلدك.

ثم ارسل رسالة نصية من فريق العمل في برنامج الحلم لتأكيد الاشتراك في البرنامج.

ثم اجب على الاسئلة المطلوبة لتزيد فرصتك بالفوز بمليون دولار وكلما كانت الإجابة دقيقة تزيد من فرصة تحقيق حلمك بالفوز بهذه المسابقة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

البرنامج يوفر لك أرقام محددة للاشتراك في مسابقة الحلم والحصول على الجوائز التي تقدمها للمتسابقين، حيث ان ارسال الكلمة يكون على الرقم الخاص ببلدك وتتمثل الأرقام على النحو التالي: