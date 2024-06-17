رابط منحة رائدة ربات البيوت للحصول على الدعم الشهري والشروط اللازمة

أطلقت الحكومة الجزائرية بعض المنح التي تمكن المرأة وجميع الأسر من تحقيق الإستقرار الأسري المادي لهم، ومن بينها “منحة رائدة لربات البيوت”، حتى أن هذه المنحة تقدم دعم شهري لجميع السيدات الغير قادرين عن العمل لمدة تصل إلى عامين وينقطع بعدها، على أن يتم صرف المنحة لكافة النساء المتزوجات وغير المتزوجات والأرامل والمطلقات، بما يُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عنهم.

خطوات التسجيل في منحة رائدة لربات البيوت

يمكنك وبكل سهولة التسجيل في منحة رائدة لربات البيوت داخل ولايات الجزائر، والحصول على الدعم الشهري المقدم، الذي يُحقق لهم دعم مادي وحياة مستقرة، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يُرجى تسجيل الدخول إلى صفحة المنح.

على أن يتم اختيار منحة “رائدة لربات البيوت”.

لتقوم عندها بإنشاء حساب جديد عبر الموقع الرسمي للوكالة.

تحديد الولاية المقيم بها السيدة.

ليتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالمرأة.

على أن تقوم بإرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم الضغط مباشرة على أيقونة “إرسال الطلب”.

ما هي شروط منحة رائدة لربات البيوت؟

أما عن الشروط الواجب توافرها عند التقديم على منحة رائدة لربات البيوت، والحصول على المبالغ الشهرية المقدم، ما يأتي:-