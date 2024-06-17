خبر صار للجزائريين الحكومة تعلن عن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات المتقاعدين 2024

بدأ البحث يزداد من المتقاعدين في الجزائر عن معرفة الجدول الزمني لزيادة الرواتب، حيث تم الإعلان عن صرف هذه الزيادة مع حلول عيد الاضحى المبارك لذلك بدأ الكثير يبحث بشكل مكثف عن قيمة الراتب قبل الزيادة وبعد الزيادة حيث أنا ذلك يختلف من فرد الى فرد تبعا للدرجة الوظيفية وعدد سنوات الخدمة حيث تصل الرواتب الى 100 دينار جزائري وأكثر من ذلك، وسوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية قيمة زيادة الرواتب للمتقاعدين في الجزائر 2024.

ما هي قيمة زيادة الراتب المتقاعدين 2024 بالجزائر

وزارة المالية في الجزائر أعلنت عن الجدول المحدد رواتب المتقاعدين، حيث الجميع يرغب في معرفته بعد أن طرحت الوزارة زيادة جديدة وقد أعلنت لجميع المستفيدين هذه الزيادة التي تتمثل فيما يلي:

تكون زيادة المتقاعدين الذين يأخذون 20000 دينار بعد الزيادة يقارب الراتب 1000 دينار جزائري.

وتكون الزيادة للمتقاعدين الذين رواتبهم تزيد عن 20,000 دينار بعد الزيادة تكون 800 الف دينار.

والفئة التي تكون مرتباتهم من 50 الف دينار الى 80,000 دينار بعد الزيادة سوف تصل إلى 3% من الراتب الإجمالي.

والمتقاعد الذي يأخذ راتب اكثر من 80 ألف دينار يكون نسبة الزيادة 2% من الراتب.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر من خلال الموقع الرسمي للوزارة المالية كتالي: