“خلي المروحة جديدة وبتبرق” طريقة تنظيف المراوح بدون جهد أو تعب باستخدام مكونات بسيطة

قد تجدربات المنازل صعوبة في تنظيف المراوح لذلك وفرنا لكِ طريقة سريعة لتنظيف المراوح، حيث تعتبر المراوح من الأجهزة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها طوال فصل الصيف، ونظرًا لتركها مدة طويلة دون استخدام في الفصول الأخرى يتراكم عليها الغبار، مما يسبب إزعاج كبير جدًا لجميع الأسرة، لذلك خصصنا لك هذه المقالة حيث أننا سوف نوضح طريقة مميزة جدًا تمكنكم من تنظيف مراوح المكتب والاستاند والسقف بشكل سهل وسريع دون عناء أو جهد كبير.

طريقة سريعة لتنظيف المراوح

من الأمور الشاقة على الجميع هي تنظيف المراوح ولا سيما مراوح السقف، حيث أن الكثير من ربات المنازل يجدن صعوبة في تنظيفها، ولعل سبب ذلك يرجع لعلو المكان الموضوعة فيه، لذلك وفرنا لكِ طريقة سريعة لتنظيف المراوح، وسوف نوضح هذه الطريقة بالخطوات فيما يلي:

أولًا يجب توفير سلم مرتفع حتى تتمكنِ من الوصول إلى السقف بسهولة.

بعدها يتم فصل كهرباء المنزل عن المروحة تمامًا.

ثم يجب إحضار وعاء ويوضع بداخله كمية من الماء والخل والسائل المنظف، ويتم خفقهم جيدًا.

كذلك يتم وضع الخلطة داخل زجاجة رش، ويتم رش كافة أنحاء المروحة به.

بعد ذلك يتم حك جسم المروحة جيدًا بواسطة اسفنجة.

بعدها ينبغي إزالة غلاف المحرك، وذلك باستخدام قماش قطن نظيف يتم إزالة الأتربة والغبار.

بعد إزالة الغبار ينبغي تجفيف المروحة بشكل جيد من خليط التنظيف، ثم تترك فترة جيدة قبل تشغيلها.

أسباب تنظيف المراوح

تتمثل الأسباب الهامة لتنظيف المروحة فيما يلي: