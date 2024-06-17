طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف براد الشاي باستخدام مكونات موجودة في مطبخك

دائمًا ما يتعرض براد الشاي للاتساخ وتراكم الصدأ إلا أن هناك مجموعة من الطرق السحرية التي تجعل البراد يعود ثانية إلى لمعانه وكأنه جديد تمامًا، كما تعمل تلك الطرق على إزالة آثار الحروق التي تتراكم نتيجة الاستعمال السيء وعدم الاهتمام بتنظيفه، وجدير بالذكر أنه ينبغي الحرص على التنظيف بين الحين والآخر لمنع ترسب الأملاح المعدنية، ولذلك نوفر لكل ربة منزل تعاني من هذه المشكلة الحل الفوري الذي يجعل المعدن يعود إلى رونقه مرة أخرى.

طريقة تنظيف براد الشاي

تتنوع الطرق التي يمكن من خلاله استعادة لمعان ونظافة براد الشاي كما أنها لن تحتاج إلى شراء الكثير من العناصر نظرًا لكون جميعها متوفر لديك في المطبخ ومنها نذكر الآتي:

الخل لتنظيف براد الشاي

يحتاج التنظيف إلى بعض الخطوات البسيطة وذلك بعد إحضار العناصر الآتية:

ملعقة خل.

ماء فاتر.

ملعقة سائل تنظيف.

ليفة.

خطوات الاستخدام

ضعي في براد الشاي كمية من الخل مع الماء ثم ضعي عليهم صابون التنظيف وارفعيها على النار حتى تمام الغليان لضمان تفاعل المكونات مع رواسب البراد، بعد ذلك باستخدام الليفة افركي الترسبات جيدًا ثم اشطفيه بماء فاتر ولاحظي بنفسك النتيجة المبهرة.

تنظيف البراد بملح الليمون

حتى تتخلص من الرواسب الجيرية على براد الشاي لابد من اتباع خطوات بسيطة بعد إحضار الآتي:

ملعقة ملح ليمون.

ملعقتين قشر ليمون طازج.

ملعقة ملح طعام.

مياه فاترة.

طريقة التنظيف

بالنسبة لطريقة التنظيف تتم من خلال غسل براد الشاي جيدًا بالماء الجاري بعد ذلك يتم وضع كمية ماء في البراد ويرفع على النار ثم يتم إضافة الليمون والملح وقشر الليمون ويترك الخليط حتى يغلي وتتفاعل المكونات مع الترسبات حتى يكون من السهل تنظيفه، بعد ذلك يمكن استخدام ليفة المواعين وسائل التنظيف لغسل البراد كالمعتاد ثم شطفه جيدًا.