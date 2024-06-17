اشحن والعب مجانا واستمتع بالمميزات الجديدة.. كيفية شحن شدات ببجي PUBG Mobile UC مجانا بالأيدي من الموقع الرسمي بطريقة مضمونة

تعتبر لعبة ببجي من أكثر الألعاب شهرة على مستوى العالم حيث تجذب الملايين من اللاعبين من مختلف الأعمار والجنسيات تتميز اللعبة بتوفير تجربة معارك ملحمية في ساحات قتال واسعة، يسعى فيها اللاعبون للبقاء على قيد الحياة والفوز في مواجهات تنافسية مع مئات اللاعبين الآخرين وشحن شدات ببجي ذو أهمية كبيرة لعشاق اللعبة، حيث تتيح لهم هذه العملة الافتراضية شراء مجموعة متنوعة من العناصر المميزة مثل الذخيرة والأسلحة والملابس والعديد من المقتنيات الأخرى التي تساهم في تحسين أداء اللاعب وتطوير مهاراته.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC

ادخل الموقع الرسمي لشراء البطاقات على Midasbuy.

اضغط على خيار “شحن الشدات”.

أدخل هوية اللاعب في الحقل المخصص ID.

اختار الباقة أو العرض الملائم من بين الخيارات المتوفرة على الموقع.

حدد عدد الشدات.

اختار طريقة الدفع.

تأكيد الدفع وانتظار وصول الشدات إلى حساب اللعبة.

طريقة أخرى لشحن شدات ببجي

سجل دخولك إلى حسابك على منصة ببجي.

البحث عن وسيلة لشحن الشدات أو العملات داخل اللعبة على الموقع.

اكتب المعلومات اللازمة مثل رقم المعرف الخاص بلعبتك والكمية المطلوبة من الشدات.

احسب مجموع الشدات التي ترغب في شرائها.

اختار إحدى طرق الدفع الآمنة الموجودة على الموقع وقم بإدخال المعلومات المطلوبة للدفع.

بعد الانتهاء من عملية الدفع بنجاح ستحصل على تأكيد على الشاشة وكذلك عبر البريد الإلكتروني.

بمجرد تأكيد عملية الدفع ستضاف الشدات التي تم شحنها إلى حسابك الرسمي في لعبة ببجي موبايل.

مميزات لعبة ببجي موبايل 2024