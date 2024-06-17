اسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي باللحم حتبهر ضيوفك

الكبسة السعودية هي واحدة من أشهر الأطباق التقليدية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر وجبة رئيسية في العديد من المناسبات والاحتفالات تتكون الكبسة من الأرز واللحم مع مزيج مميز من البهارات التي تضفي عليها نكهة فريدة لا تُقاوم. يتم تحضير الكبسة بطرق متنوعة، ويمكن استخدام لحم الضأن أو الدجاج حسب الرغبة. يعتبر الأرز البسمتي المستخدم في الكبسة أحد أهم مكوناتها، حيث يضيف نكهة وقوامًا مميزًا للطبق. وتعتبر الكبسة وجبة متكاملة لاحتوائها على البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن الأساسية.

مكونات الكبسة

لتحضير الكبسة السعودية باللحم، يجب أولاً تحضير المكونات الأساسية التي تشمل:

500 جرام من لحم الضأن

كوبان من الأرز البسمتي

بصلتين مفرومتين

3 فصوص من الثوم

طماطمتين مفرومتين

ملعقة صغيرة من الزعفران

ملعقة صغيرة من الكركم

وملعقة كبيرة من بهارات الكبسة المشكلة.

طريقة تحضير الكبسة