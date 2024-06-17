اسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي باللحم حتبهر ضيوفك

الكبسة السعودية هي واحدة من أشهر الأطباق التقليدية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر وجبة رئيسية في العديد من المناسبات والاحتفالات تتكون الكبسة من الأرز واللحم مع مزيج مميز من البهارات التي تضفي عليها نكهة فريدة لا تُقاوم. يتم تحضير الكبسة بطرق متنوعة، ويمكن استخدام لحم الضأن أو الدجاج حسب الرغبة. يعتبر الأرز البسمتي المستخدم في الكبسة أحد أهم مكوناتها، حيث يضيف نكهة وقوامًا مميزًا للطبق. وتعتبر الكبسة وجبة متكاملة لاحتوائها على البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن الأساسية.
مكونات الكبسة
لتحضير الكبسة السعودية باللحم، يجب أولاً تحضير المكونات الأساسية التي تشمل:
- 500 جرام من لحم الضأن
- كوبان من الأرز البسمتي
- بصلتين مفرومتين
- 3 فصوص من الثوم
- طماطمتين مفرومتين
- ملعقة صغيرة من الزعفران
- ملعقة صغيرة من الكركم
- وملعقة كبيرة من بهارات الكبسة المشكلة.
طريقة تحضير الكبسة
- نبدأ بوضع اللحم في قدر عميق مع قليل من الزيت، ثم نضيف البصل والثوم ونقلبهم حتى يذبل البصل ويصبح شفافًا. من المهم تقليب المكونات جيدًا لضمان توزيع الحرارة والنكهات بشكل متساوٍ.
- بعد ذلك، نضيف الطماطم المفرومة والبهارات (الزعفران والكركم وبهارات الكبسة) إلى القدر ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس وتختلط النكهات. نضيف الماء ونترك الخليط يغلي حتى ينضج اللحم تماماً ويصبح طريًا وسهل التقطيع.
- بعد نضوج اللحم، نضيف الأرز المغسول والمنقوع مسبقاً ونضيف الماء حسب الحاجة، مع التأكد من تغطية الأرز بالكامل بالماء.
- نترك الأرز يطهو على نار هادئة حتى يمتص الماء وينضج بشكل كامل ويصبح هشًا ولذيذًا.
- عند تقديم الكبسة، يمكن تزيين الطبق بالمكسرات المحمصة مثل اللوز والصنوبر والزبيب لإضافة نكهة مميزة وملمس مقرمش.
- تقدم الكبسة مع السلطة الخضراء واللبن الرائب لتعزيز النكهة وتوفير توازن غذائي.
- يمكن أيضًا إضافة بعض الأعشاب الطازجة مثل الكزبرة أو البقدونس لمزيد من النكهة واللون.