حل مشكلة تعذر ربط الجهاز في الواتس اب تنزيل اقوي نسخه واتساب ضد الحظر 2024 اخر اصدار

نحن اليوم بصدد مناقشة مشكلة شائعة جدًا تواجه العديد من المستخدمين عند محاولة ربط الجهاز بتطبيق واتساب لأول مرة. هذه المشكلة قد تسببت في إزعاج كبير للكثيرين لفترة من الزمن. في هذا المقال، سنعرض لك الحل النهائي والمضمون لهذه المشكلة بدون الحاجة لتنزيل نسخ معينة من التطبيق سنقدم لك خطوات واضحة وسهلة لتنفيذها بحيث تعمل على جميع الإصدارات.

حل مشكلة تعذر ربط الجهاز في الواتس اب

لحل مشكلة ربط الجهاز بتطبيق واتساب لأول مرة، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتساب العادي أو الأعمال الذي ترغب في ربطه.

ثم اضغط على الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى واختر “الإعدادات”.

من هناك، انتقل إلى قسم “الخصوصية” وسوف تجد خيارات مثل “وضع الشبح” و”تجميد آخر ظهور” و”إخفاء العلامات التوجيهية”.

قم بتفعيل الخيارات التي تناسبك، ولكن تذكر أن تفعيل “وضع الشبح” يساعدك في الحفاظ على خصوصيتك بشكل أكبر.

الخطوة التالية هي الانتقال إلى قسم “الدردشات” وتفعيل بعض الإعدادات المفيدة مثل “زيادة عدد الرسائل الموجهة” و”عرض الصور والفيديوهات أكثر من مرة”.

يمكنك أيضًا تفعيل خاصية “إخفاء المحادثات المشفرة” و”إخفاء رمز وضع الطيران”.

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