التحديث الأخير.. كيفية تحديث لعبة اي فوتبول بيس v3.6.0 موبايل efootball mobil بالإضافات الأخيرة وكوينزات فري

تم الكشف أخيرا عن تحديث لعبة اي فوتبول بيس v3.6.0 الموسم الثالث مما يجلب أخبارا مثيرة لمحبي لعبة فوتبول بيس موبايل 2024 على الهواتف المحمولة، يعتبر هذا التحديث استمرارا لرحلة التطوير التي بدأتها شركة كونامي منذ إصدار PES 2023، حيث بدأت الأحداث الأسطورية مع كأس العالم في قطر 2022 تم الكشف عن العديد من التفاصيل الجديدة والمثيرة التي ستتاح في هذا التحديث الجديد و سنكتشف في الفقرات القادمة عن أهم الأحداث والتحسينات التي يمكن أن تتوقعها.

آخر تحديث لعبة اي فوتبول بيس v3.6.0 موبايل

التحديث الجديد لفوتبول بيس v3.6.0 موبايل يعزز اللعبة بميزات مبتكرة بالإضافة إلى إضافة شعارات جديدة يمكن الحصول عليها من خلال تحقيق شروط معينة داخل اللعبة من خلال تحديث لعبة اي فوتبول بيس، يقدم التحديث طبقة جديدة من الإنجاز والاعتراف وهي واحدة من أبرز الميزات الجديدة هي التعليمات الفردية التي تسمح للاعبين بإعطاء تعليمات محددة للاعبين داخل خطة الفريق، مما يسمح بتحكم دقيق في الاستراتيجيات الخاصة بهم.

التحديث أيضا يدخل استراتيجيات جديدة للكرات الثابتة مما يسمح للأفراد بتنفيذ تكتيكات مختلفة في الركلات الحرة والضربات الركنية وحالات الكرات الثابتة الأخرى، تم أيضا تعديل تخطيط بطاقة وتفاصيل اللاعب لتحسين وضوح البيانات وسهولة التنقل، مما يساعد اللاعبين على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتشكيلة الفريق واستراتيجيات اللعب، لم يتبقى أمامك سوى تحميل لعبة اي فوتبول بيس والاستمتاع بالتحديث الأخير.

تحديثات لعبة اي فوتبول بيس v3.6.0 موبايل efootball mobil

تم تحديث نظام الحركة في اللعبة لجعل تجربة اللعب أكثر واقعية وديناميكية، حيث تضمن تحديث لعبة اي فوتبول بيس كالتالي: