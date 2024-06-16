خطوات إضافة فرد والأبناء في منصة توكلنا إلكترونياً 1446

تعتبر منصة توكلنا من أهم المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه المنصة إلى خدمة عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات في وقت قصير، كما توفر المنصة الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الحج والعمرة ولكن من أهم اختصاصات المنصة هي الخدمات التي تخص القطاع الطبي، كما يمكنك إضافة فرد في منصة توكلنا بكل سهولة.

إضافة فرد في منصة توكلنا

تعمل منصو توكلنا على تسهيل عملية عرض الحالة الصحية للمواطنين سواء التابعين أو المكفولين، كما توفر المنصة خدمة إضافة فرد كمكفول في المنصة، وذلك من أجل الحصول على خدمات المنصة بكل سهولة، ويمكنك إضافة الفرد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة توكلنا الإلكترونية بعد تحميل التطبيق الخاص بها على الهاتف الجوال.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اكتب البيانات اللازمة للدخول ورقم رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو رقم الإقامة الخاصة بالمقيم في الأماكن المخصصة لهم.

دون كود التحقق المرسل لك في رسالة على هاتفك الجوال المسجل في المنصة.

ادخل إلى حساب المستخدم.

اضغط على أيقونة حسابي.

انقر على خانة أفراد المكفولين والأسرة.

اكتب كافة البيانات الخاصة بالفرد المراد اضافته.

اضغط على أيقونة حفظ.

خطوات إضافة الأبناء في منصة توكلنا

يرغب الآباء في إضافة أبنائهم كتابعين لهم في منصة توكلنا من أجل استفادة الأبناء من كافة الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تقدمها المنصة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال اتباع الفرد للخطوات الآتية: