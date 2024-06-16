ما شروط الاستعلام عن فواتير سداد عبر ناجز 1446

تعمل الحكومة السعودية عن تقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 في تطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية، حيث أعلنت وزارة العدل السعودية عن إمكانية سداد كافة الفواتير المالية بشكل إلكتروني من خلال منصة سداد الإلكترونية، وتعتبر منصة سداد واحدة من أشهر المنصات الإلكترونية الحكومية التي أنشئت بهدف مساعدة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية على دفع الفواتير المالية الخاصة بهم بكل سهولة.

الاستعلام عن فواتير سداد عبر ناجز

يمكنك الاستعلام عن كافة فواتير سداد عبر بوابة ناجز الإلكترونية من خلال الخطوات الآتية:

فتح الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة ناجز الإلكترونية.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول باستخدام البيانات على النفاذ الوطني الموحد.

أنقر على خدمة بيانات التحقق.

حدد خدمة الاستعلام عن فواتير السداد.

اضغط على مربع تقديم طلب جديد.

اختر من بين الطلبات المعروضة طلبات ضدي.

انقر على خانة إصدار فاتورة سداد.

ستظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بفاتورة سداد.

شروط الاستعلام عن فواتير سداد عبر ناجز

تعتبر منصة ناجز من أهم المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية، وتهدف المنصة إلى توفير كافة الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تطبيقهم لمجموعة من الشروط التي تمكنهم من الاستفادة من خدمات المنصة وجاءت الشروط كالتالي: