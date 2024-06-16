طريقة حجز تذاكر الخطوط الجوية وكيفية الاستعلام برقم الحجز 1446

تعد شركة الخطوط الجوية السعودية من أهم أنواع شركات الطيران التي توجد في السعودية، وذلك لأن العديد من المسافرين عبر العالم يثقون بالخطوط الجوية السعودية، وذلك نظرًا لخدماتها المتطورة، حيث تحرص الخطوط الجوية على تقديم أفضل الخدمات المتنوعة لكافة المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة حجز التذاكر إلكترونيا عبر موقع الرسمي للشركة.

طريقة حجز تذاكر الخطوط الجوية

يمكن حجز تذاكر طيران إلكترونيا، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الخاص بالخطوط الجوية السعودية.

بعد ذلك قم بالنقر على تبويب عدد المرافقين.

ثم اختر الدرجة المناسبة معك.

ثم انقر على تبويب متابعة.

قم بتحديد تاريخ الحجز المناسب للرحلة.

بعد ذلك اختر نوع الرحلة التي تريد حجزها.

قم بدفع قيمة رسوم الحجز.

قم بتحديد طريقة السداد المناسبة معك.

وأخيراً اضغط على تبويب حجز.

استعلم عن حجز تذاكر الطيران برقم الحجز

توفر المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات إلكترونياً وفقاص لرؤية المملكة في عام 2030 م، حيث يمكن الاستعلام عن حجز تذاكر الطيران إلكترونياً من خلال تنفيذ الطرق التالية: