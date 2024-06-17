يمكنك الحصول على نتيجتك الآن لينك مباشر “نتائجنا”، نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الأول وزارة التربية العراقية 2024-1445، وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت أنه سيتم الكشف عن نتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط لعام 2024 عبر موقع نتائجنا الدور الأول في جميع محافظات الجمهورية، انتهى الطلاب من أداء الاختبارات منذ عدة أسابيع، ووفقًا للإعلان الرسمي، وأكد الوزير على أهمية انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة من قبل رؤساء الكنترول خلال هذه الفترة، لضمان إعلان النتائج في الموعد المحدد.

الآن لينك مباشر “نتائجنا” نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الأول 2024-1445

نخط لكم في العبارات القادمة أحصل على نتيجتك الآن لينك مباشر “نتائجنا”، نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الأول وزارة التربية العراقية 2024-1445، حيث يمكنك الحصول على نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الأول 2024، عبر عدة خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بموقع نتائجنا. انقر على أيقونة “نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول”. حدد المحافظة التي يقيم بها الطالب. انقر على زر “تنزيل النتيجة PDF”. انقر على أيقونة “حفظ الملف”، ومن ثم انقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

نتائج الثالث المتوسط عموم العراق موقع وزارة التربية العراقية

بعد أن تعرفنا معا عبر ما سبق عن الآن لينك مباشر “نتائجنا”، نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الأول عموم العراق وزارة التربية العراقية 2024-1445، نصل بكم الآن عند نتائج الثالث المتوسط عموم العراق وزارة التربية العراقية، حيث يمكنك الآن الحصول على نتيجتك عبر موقع وزارة التربية العراقية عبر الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان لديك، ثم انقر على زر “الخدمات”. اختر خدمة “النتائج”. حدد المرحلة الدراسية المطلوبة، في هذه الحالة “الثالث متوسط”. أدخل اسم المحافظة التي يقيم بها الطالب. اكتب الاسم والرقم الامتحاني الخاص بالطالب في الحقول المخصصة. اضغط على أيقونة “بحث”.

بعد ذلك، سيتم عرض النتيجة على الفور، مما يتيح لك الاطلاع على أداء الطالب في الامتحانات النهائية للدور الأول من الصف الثالث المتوسط في العراق.