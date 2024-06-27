طريقة عمل السمبوسة بالسميد فى المنزل علي اصولها

تعتبر السمبوسة بالسميد من الأطباق المناسبة لشهر رمضان المبارك، حيث أن طريقة السمبوسة بالسميد من أسهل الوصفات ويمكن تقديمها كمقبلات أو مع الحليب أو الشاي، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على أسهل طريقة البسبوسة بالسميد بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.
طريقة السمبوسة بالسميد
السمبوسة بالسميد هي وصفة شهية وسهلة تتكون من عجينة رقيقة محشوة باللحم أو الجبن أو الخضار، وتقلى في الزيت، وتعتبر طريقة البسبوسة بالسميد من أحلى الحلويات، كما أن السمبوسة بالسميد من الأطباق المناسبة في شهر رمضان المبارك، حيث تقدم كمقبلات، وتتمثل المكونات فيما يلي:
المكونات:
- كوب من السميد الناعم.
- بالإضافة إلى كوب من الدقيق الأبيض.
- أيضًا ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كذلك ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الحليب الدافئ.
- إضافة كوب من الزيت النباتي.
- القليل من الدقيق للترشيح.
- الحشوة حسب الرغبة (لحم مفروم أو جبن أو خضار مسلوقة أو مشوية).
- زيت للقلي.
طريقة تحضير السمبوسة بالسميد فى المنزل
بعد أن تعرفنا من خلال الفقرة السابقة على مكونات طريقة البسبوسة بالسميد، لذلك دعونا نتعرف من خلال هذه الفقرة على خطوات تحضير السمبوسة بالسميد في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وتتمثل الخطوات فيما يلي:
- في وعاء كبير، نخلط السميد والدقيق والخميرة والسكر والملح جيدًا.
- نضيف الحليب الدافئ تدريجيًا ونعجن العجينة حتى تصبح متماسكة وناعمة.
- بعد ذلك نضيف الزيت النباتي ونستمر في العجن حتى يتشربه العجين.
- نغطي العجينة بقطعة قماش نظيفة ونتركها ترتاح لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نقسم العجينة إلى كرات صغيرة بحجم الجوز ونرش الدقيق على سطح العمل.
- نفرد كل كرة بالنشابة إلى دائرة رقيقة جدًا بقطر 10 سم تقريبًا.
- ثم نضع ملعقة من الحشوة في وسط الدائرة ونطويها إلى شكل هلالي، ونضغط على الحواف بالشوكة لتماسكها.
- نكرر العملية مع باقي العجينة والحشوة.
- نسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم نقلي السمبوسة من كلا الجانبين حتى تصبح ذهبية اللون.
- نصفي السمبوسة من الزيت ونضعها على ورق مطبخ لامتصاص الزيادة.
- نقدم السمبوسة بالسميد ساخنة أو دافئة مع الصلصات المفضلة أو الحليب أو الشاي، بالهناء والشفاء.