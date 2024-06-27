طريقة عمل السمبوسة بالسميد فى المنزل علي اصولها

تعتبر السمبوسة بالسميد من الأطباق المناسبة لشهر رمضان المبارك، حيث أن طريقة السمبوسة بالسميد من أسهل الوصفات ويمكن تقديمها كمقبلات أو مع الحليب أو الشاي، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على أسهل طريقة البسبوسة بالسميد بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة السمبوسة بالسميد

السمبوسة بالسميد هي وصفة شهية وسهلة تتكون من عجينة رقيقة محشوة باللحم أو الجبن أو الخضار، وتقلى في الزيت، وتعتبر طريقة البسبوسة بالسميد من أحلى الحلويات، كما أن السمبوسة بالسميد من الأطباق المناسبة في شهر رمضان المبارك، حيث تقدم كمقبلات، وتتمثل المكونات فيما يلي:

المكونات:

كوب من السميد الناعم.

بالإضافة إلى كوب من الدقيق الأبيض.

أيضًا ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

كذلك ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب الدافئ.

إضافة كوب من الزيت النباتي.

القليل من الدقيق للترشيح.

الحشوة حسب الرغبة (لحم مفروم أو جبن أو خضار مسلوقة أو مشوية).

زيت للقلي.

طريقة تحضير السمبوسة بالسميد فى المنزل

بعد أن تعرفنا من خلال الفقرة السابقة على مكونات طريقة البسبوسة بالسميد، لذلك دعونا نتعرف من خلال هذه الفقرة على خطوات تحضير السمبوسة بالسميد في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وتتمثل الخطوات فيما يلي: