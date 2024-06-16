اعرف نتيجتك قبل أي حد.. لينك نتائج الثالث متوسط 2024 العراق الدور الأول جميع المحافظات

يهتم الجميع داخل العراق بمعرفة نتائج الثالث متوسط، والتي من المقرر أن تظهر خلال الأيام الحالية، حيث تعد مرحلة الثالث المتوسط هي من ضمن المراحل الهامة جدا في حياة جميع الطلاب، لأنها تساعدهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة تساهم بشكل كبير في تحديد مستقبل الطلاب، ولتيسير عملية استخراج النتيجة، قد تم طرح رابط إلكتروني يساعد الطالب في تقديم النتيجة إليه خلال دقائق قليلة من بعد اعتمادها.

نتائج الثالث متوسط العراق 2024

أكثر عمليات البحث في تلك الفترة هي تشير إلى نتائج الثالث متوسط، وقد تم الانتهاء من اختبارات تلك المرحلة في الأيام القليلة الماضية، وتحديدا في اليوم الخامس من الشهر الجاري شهر يونيو، حيث أوضحت وزارة التربية بالعراق أن النتيجة الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول ستكون متاحة خلال الشهر الحالي، وتحديدا في نهاية شهر يونيو، ويتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي نقرب منها جميعا، وأكدت الوزارة أيضا أن عملية تصحيح الأوراق قد تم الانتهاء منها، لكن تبقى مرحلة المراجعة التي يتم تقديم إليها وقت وفير، حتى يتم تقديم النتائج دون وجود أي خطأ بها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

قبل ظهور النتيجة يلزم على طلاب الثالث المتوسط معرفة الخطوات التي تساعدهم في الحصول عليها في أقرب وقت، وتلك الخطوات سنذكرها لكم بشكل تفصيلي وهي عبارة عن الآتي: