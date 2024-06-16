شوفها حالا.. استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق عبر موقع epedu.gov.iq

شغلت نتائج الثالث متوسط العديد من الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، وأصبح البحث عنها يزداد بشكل مكثف مع اقتراب إعلان النتائج، حتى أن وزارة التربية العراقية تتجهز بكافة مديرياتها المتواجدة على مستوى الدولة، لسرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي تمت بنسبة 90%، حتى أنه لم يتبق سوى القليل على رفع النتائج في هيئة كشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، ولسهولة الإطلاع على النتائج.

استخراج نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتيجة نت

يُصبح الأمر سهلاً لإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول الخاصة بكافة الطلاب في محافظات العراق، وذلك بإتباع الخطوات الأتيه:-

أن يتم الإنتقال إلى موقع “نتيجة نت“.

على أن يتم اختيار المحافظة التي تظهر لك بالصفحة التالية.

مع إدخال بيانات الطالب في حالة إذا تم طلبها.

الضغط على زر “تنزيل”.

حتى تقوم في نهاية الأمر بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط بالعراق دور أول.

استعلام نتائج الثالث موقع وزارة التربية

وهناك بعض الإجراءات التي يمكنك من خلالها استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول، كما يأتي:-