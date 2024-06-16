طريقة تنظيف الكرشة وجعلها بيضاء وإزالة ارائحة الكريهة

الكرشة من الأكلات التي يطلق عليها حلويات الأضحية كما أنها من الأطعمة التي يكثر تناولها والتي تثير قلق العديد من سيدات المنازل خوفا من صعوبة تنظيفها والبعض يرميها ولا يستخدمها لأنه لايعرف طريقة تنظيفها أو طريقة تحضيرها والتخلص من رائحتها وطريقة تنظيف الكرشه هوماتهتم بأمره النساء لأنه بالنسبة لهم أمر شاق جدا لهم ومن الأمور المرهقة التي تواجهها السيدات وأيضا لأن رائحتها نفاذة جدا.

طريقة تنظيف الكرشة

يمكن تنظيف الكرشة بطريقة سهلة و سريعة بأقل من ربع ساعة وذلك عن طريق بيكربونات الصوديوم:

أولا يتم تحضير المياه الساخنة ويتم تسخينها جيدا على حسب حجم الكرشة المتوفرة لديك.

ثم يتم إضافة بيكربونات الصوديوم ثم الانتظار دقائق لحين انتهاء الفوران.

بعد ذلك ضعي الكرشة في الخليط واتركيها من 7 ل 10 دقائق ثم قومي بتنظيفها.

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين

هذه الطريقة جميلة ومميزة وفعالة كما أنها لاتحتاج إلى الكثير من المكونات والآن مع معرفة هذه الطريقة:

في هذه الطريقة سنحتاج إلى 3 حبات من الأسبرين و 2 لتر من المياه الساخنة.

يجب تحضير وعاء عميق ملئ بالمياه الساخنة ثم يتم إضافة حبات الأسبرين عليه.

بعد ذلك يتم وضع الكرشة في الخليط لمدة 5 دقائق ثم ابدئي بالتنظيف.

طريقة تنظيف الكرشة بالخميرة

هذه الطريقة من أجمل طريقة على الإطلاق والتي تعطي أحسن وأفضل نتيجة وهي كالتالي: