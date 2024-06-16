مكان سري جديد في ببجي بعد التحديث PUBG ⭐⭐⭐⭐⭐.. سابق الكل واكتشفه بنفسك

مكان سري جديد في ببجي وذلك بعد أن أعلنت لعبةPUBG MOBILE عن تحديث Ancient Secret الجديد ضمن وضع الحضارة القديمة، متضمنًا أحداثًا جديدة ومكافآت حصرية.k يشمل التحديث تجربة لعب Arena الجديدة، لعبة Team Gun، وخريطة Library في قائمة تشغيل Arena، يمكن للاعبين تجربة هذه التحديثات بدءًا من اليوم، وسوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة.

ضبط اعداد لعبة ببجي مثل المحترفين

هناك الكثر من اللاعبين المحبين للعبة ولن يفوت عندهم فرصة ضبط اعدادات لعبة PUBG، وقبل معرفة مكان سري جديد في ببجي عليك معرفة هذه الاعدادات المهمة:

تغيير لغة اللعبة:

اجعل لغة اللعبة الإنجليزية لضمان سهولة التفاعل مع الخيارات.

ضبط التحكم: انتقل إلى “Controls” ثم “Basic Control”، واختر “Hold” في خيار Scope Mode لجعل عملية القنص أسرع وأكثر عملية، خاصة عند استخدام ذراع تحكم خاص بالهواتف.

تفعيل Quick Scope Switch:

يتيح لك هذا الخيار تغيير المنظار بسرعة دون الحاجة لدخول قائمة اللعبة، مما يسهل عملية الاستبدال.

تفعيل FPP Swap:

هذا الخيار يوفر رؤية أفضل لشاشتك أثناء اللعب بمنظور الشخص الأول، مما يساعدك على رؤية كل زاوية بوضوح.

ضبط Spring Sensitivity:

قم بزيادة هذه الحساسية إلى 70% لتحسين استجابة ذراع التحكم من حالة الجمود إلى الحركة.

منظور الشخص الثالث:

لتحسين تجربة اللعب من منظور الشخص الثالث، ارفع القيمة إلى 100 في خيار 3rd Person Perspective Camera view.

منظور الشخص الأول:

استخدم نفس التعديلات على خيار 1st Perspective Camera view.

رفع الإضاءة: اضبط الإضاءة داخل اللعبة من 100 إلى 120 لتحسين رؤية الأعداء في الأماكن المظلمة.

إلغاء Auto Adjust Graphic:

لتعزيز سرعة أداء اللعبة، قم بإلغاء هذا الخيار.

تخصيص التحكم: اعلم أن إعدادات التحكم تعتمد على حجم اليد، استخدام اليد اليمنى أو اليسرى، حجم الهاتف، والذوق الشخصي. لا تنسخ إعدادات الآخرين؛ الأفضل تخصيصها بما يناسبك.

مكان سري جديد في ببجي

من خلال هذه الفيديو نكشف لكم عن المكان المذكور في المقال، كما ان هذه الجدول يعطي لكم اكواد شدات ببجي: