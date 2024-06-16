مكان سري جديد في ببجي بعد التحديث PUBG ⭐⭐⭐⭐⭐.. سابق الكل واكتشفه بنفسك

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
مكان سري جديد في ببجي بعد التحديث PUBG ⭐⭐⭐⭐⭐.. سابق الكل واكتشفه بنفسك
مكان سري جديد في ببجي بعد التحديث PUBG ⭐⭐⭐⭐⭐.. سابق الكل واكتشفه بنفسك

مكان سري جديد في ببجي وذلك بعد أن أعلنت لعبةPUBG MOBILE عن تحديث Ancient Secret الجديد ضمن وضع الحضارة القديمة، متضمنًا أحداثًا جديدة ومكافآت حصرية.k يشمل التحديث تجربة لعب Arena الجديدة، لعبة Team Gun، وخريطة Library في قائمة تشغيل Arena، يمكن للاعبين تجربة هذه التحديثات بدءًا من اليوم، وسوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة.

ضبط اعداد لعبة ببجي مثل المحترفين

هناك الكثر من اللاعبين المحبين للعبة ولن يفوت عندهم فرصة ضبط اعدادات لعبة PUBG، وقبل معرفة مكان سري جديد في ببجي عليك معرفة هذه الاعدادات المهمة:

  • تغيير لغة اللعبة:

اجعل لغة اللعبة الإنجليزية لضمان سهولة التفاعل مع الخيارات.
ضبط التحكم: انتقل إلى “Controls” ثم “Basic Control”، واختر “Hold” في خيار Scope Mode لجعل عملية القنص أسرع وأكثر عملية، خاصة عند استخدام ذراع تحكم خاص بالهواتف.

  • تفعيل Quick Scope Switch:

يتيح لك هذا الخيار تغيير المنظار بسرعة دون الحاجة لدخول قائمة اللعبة، مما يسهل عملية الاستبدال.

  • تفعيل FPP Swap:

هذا الخيار يوفر رؤية أفضل لشاشتك أثناء اللعب بمنظور الشخص الأول، مما يساعدك على رؤية كل زاوية بوضوح.

  • ضبط Spring Sensitivity:

قم بزيادة هذه الحساسية إلى 70% لتحسين استجابة ذراع التحكم من حالة الجمود إلى الحركة.

  • منظور الشخص الثالث:

لتحسين تجربة اللعب من منظور الشخص الثالث، ارفع القيمة إلى 100 في خيار 3rd Person Perspective Camera view.

  • منظور الشخص الأول:

استخدم نفس التعديلات على خيار 1st Perspective Camera view.
رفع الإضاءة: اضبط الإضاءة داخل اللعبة من 100 إلى 120 لتحسين رؤية الأعداء في الأماكن المظلمة.
إلغاء Auto Adjust Graphic:

لتعزيز سرعة أداء اللعبة، قم بإلغاء هذا الخيار.
تخصيص التحكم: اعلم أن إعدادات التحكم تعتمد على حجم اليد، استخدام اليد اليمنى أو اليسرى، حجم الهاتف، والذوق الشخصي. لا تنسخ إعدادات الآخرين؛ الأفضل تخصيصها بما يناسبك.

مكان سري جديد في ببجي

من خلال هذه الفيديو نكشف لكم عن المكان المذكور في المقال، كما ان هذه الجدول يعطي لكم اكواد شدات ببجي:

CodeDescription
35KQXI8C6IH8Unknown free rewards
5FG10D33Free Falcon pet
6PSXNVN241BTGUnknown free rewards
7IV1P1KLLOUKVUnknown free rewards
8CUY84RG25OKWUnknown free rewards
BAPPZBZXF8UMP-88 Gun Skin
BBKRZBZBF108 Free PUBG Cannon Popularity
BBKRZBZBF9UMP-45 Gun Skin
BBKTZEZET3Legendary Outfit
BBKTZEZET8PUBG Operation Leo Set Legendary Outfit
BBKVZBZ8FW8 Red Tea Popularity
BBVNZBZ8M10Free PUBG Football & Chicken Popularity
BDGRAAZBZJGSM416 Orange Skin
BMTCZBZMFSPretty in Pink set and Pretty in Pink Headpiece
BMTDZBZPRDJungle Prey Parachute (1d)
BMTFZBZQNCDrifter Set
BPHEZDZV9GHeart (Chicken)
DD454GMlM9SOutfits
DDSJJCZCDZ9UAKM Skin
DKJU10GTDSM2100 Silver Fragments
DKJU8LMBPYFree Silver Fragments
EKJONARKJOM416 Gun Skins
EKJONARKJOUnlimited M821 Gun Skins
GPHZDBTFZM24UUMP9 Gun Skin
PGHZDBTFZ95UM416 Skin just for first 5000 gamers
PUBGMCREATIVEWhite Rabbit Set (1d)
Q12KARZBZYTRKar98 Skin
R89FPLM9SFree Companion
SD14G84FCCFree AKM Glacier Skin
SD16Z66XHHFree SCAR-L Gun Skin
TQIZBZ76FMotor Vehicle Skin
UCBYSD800800 UC
UKUZBZGWFFree Fireworks Promo Code
CYBERkoddu
CYBERBellafox
CyberMrSteven
CYBERMATT
CYBERCAPI
CYBERsmukop
CYBERnomiop
CYBERMedalcore
PUBGMHUAWEI
PMCC2023

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مطرح ما يسري يمري: أشهر الأكلات المصرية في عيد الأضحى المبارك
إنضم لقناتنا على واتساب