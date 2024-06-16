قرار هام || المرورية العراقية توضح الرسوم وإستبدال الأرقام إجباريا أم أختياريا؟.. مديرية المرور العامة في العراق

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن طريقة استبدال اللوحات المرورية الجديدة، حيث كشفت المرورية أن القرار بشأن إلزامية هذا التبديل سيتم الإعلان عنه قريبا، بالإضافة إلى التفاصيل المالية المتعلقة بهذا القرار، كما أوضح المتحدث باسم المديرية المقدم محمد الحسون، في تصريح صحفي أن مصنع استبدال اللوحات المرورية قد بدأ العمل بالفعل لتطبيق القرار، مع الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام القادمة، حيث قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بافتتاح مصنع لإنتاج وطباعة اللوحات المرورية ” الإنجليزية ” الموحدة.

تفاصيل قرار اللوحات المرورية في العراق

تتضمن تلك اللوح المرورية رموزا رقمية وذلك بدلا من أسماء المحافظات كما كان سابقا، وأعلنت وزارة الداخلية في العراق أن عملية استبدال اللوحات قد بدأت منذ أيام، مع الإبقاء على الرسوم السابقة دون تغيير في قيمتها، وأكدت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة افتتاح المصنع الجديد أن اللوحات الجديدة ستطبق على أربع فئات من المواطنين في العراق.

فئات قرار المرورية في العراق

عند التسجيل لأول مرة.

أو فقدان اللوحات.

تجديد السنوية.

تغيير البيانات مع استثناء تغيير ملكية المركبة في الوقت الحالي.

الاستعلام عن الغرامات المرورية بالرقم الألماني في العراق

يمكن للسائق أو المواطنين العراقيين في بعض الأحيان الحاجة إلى التحقق من المخالفات المسجلة في نظام المرور العام، وفي هذه الحالة يجب اتباع الخطوات التالية، يجب زيارة موقع أور الإلكتروني، ثم الانتقال إلى قسم غرامات المرور العامة، سيتم بعد ذلك عرض مربع لإدخال الرقم المخصص لتسجيل السيارة، يجب النقر على خانة البحث على الصفحة التالية، ستعرض أي تفاصيل عن المخالفات الموجودة على رقم تسجيل السيارة الخاصة بك.