طريقة عمل مهلبية الكاسترد باللبن للضيافة والانتعاش في الصيف بدقائق

نظرا لارتفاع الحرارة في هذا الصيف سنحتاج إلى العديد من الطرق للتخفيف من حرارة الجو، وعلى رأسها الحلى الباردة لنجمع بين المذاق الممتع والبرودة الملطفة من حرارة الجو و مهلبية الكاسترد ستكون مناسبة لهذه المهمة فيمكنك تناولها في جميع الفصول وتقدم ساخنة أو باردة كما يضاف لها العديد من النكهات، ومن الشائع تقديمها في المناسبات السعيدة وهي حلوى سريعة التحضير ورخيصة الثمن بالمقارنة مع العديد من الحلويات.

مقادير مهلبية الكاسترد

لابد من التدقيق في المقادير للحصول على مهلبية كريمية القوام ولذيذة الطعم والمكونات كالآتي:

لتر ماء.

كوب حليب بودرة.

٤ ملاعق كاسترد.

٤ ملاعق كبيرة سكر.

علبة قشطة.

ملعقة صغيرة هيل.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة التحضير

اجمعي أطفالك واستمتعي بتحضيركم مهلبية الكاسترد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أضيفي الماء وحليب البودرة والكاسترد والسكر وعلبة القشطة والهيل وماء الورد في قدر.

قومي بالتقليب على البارد حتى تذوب المكونات جيدا وتمتزج.

ارفعي القدر على النار واستمري في التقليب حتى نصل إلى القوام الذي نريده.

نسكب المهلبية في أكواب التقديم.

نتركها تبرد في حرارة المطبخ.

قومي بتزيينها بالفستق الحلبي المطحون وحبات الكرز حسب الرغبة.

نضعها في الثلاجة مدة ساعتين من ثم نقدمها.

مقادير المهلبية العادية

يمكنك أيضا تحضير نوع آخر من المهلبية ومقاديرها كالآتي:

لتر حليب.

⅓ كوب دقيق.

ملعقتين نشا.

½ كوب سكر.

فانيليا.

باكيت كريم شانتيه (اختياري).

قطعة زبدة.

طريقة التحضير

اتبعي هذه الخطوات بعناية: