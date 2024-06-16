تأخير موعد صلاة عيد الأضحى في عمان.. الساعة كم الصلاة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
تأخير موعد صلاة عيد الأضحى في عمان.. الساعة كم الصلاة
موعد صلاة العيد الأضحى في صيدا بلبنان 2024 توجيهات وزارة الأوقاف عند تأديتها 

تعتبر دولة عمان من أخر الدول التي تحتلف بعيد الأضحى المبارك، حيث إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تهيئة بشكل كبير لإقامة الصلاة مما عملت على تسهيل الأمور على المواطنين، ورفع كافة المعوقات التي من الممكن أن تُسببها الإحتفالية الوطنية، حتى أن عيد الأضحى من بين المناسبات الدينية التي تحتفل بها ملايين المسلمين حول العالم، ويمكنك التعرف على الموعد الرسمي لإقامة الصلاة.

متى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، فإن بدء صلاة عيد الأضحى المبارك داخل مدن دولة عمان يكون مع شروط الشمس بنحو ربع ساعة وبعد أداء صلاة الفجر بساعة، مع مراعاة بأن الموعد الرسمي يوافق غدًا الإثنين الموافق 17 من شهر يونيو 2024، ويكون ذلك في تمام الساعة 5:15 صباحًا، فضلاً عن أن إجازة عيد الأضحى المبارك يكون مدفوع الأجر تمامًا لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بما تبدأ أول أيام العمل يوم الأحد المقبل.

احتفاليات عيد الأضحى المبارك

تجهزت كافة الجهات المعنية في دولة عمان، بفتح كافة المنتزهات والأماكن الترفيهية التي تُقام فيها الإحتفاليات، لقضاء عطلة إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن هذه العُطلة من أبرز الإجازات التي يمر بها العديد من المواطنين، لحصولهم على فاصيل زمني لمدة تبلغ 10 أيام متواصلة عن العمل والدراسة، ليعودوا بحالة جيدة إلى أعمالهم مرة أخرى، حتى أن إقامة الصلاة تكون في مسندم والبريمي والداخلية والظاهرة والوسطى وجنوب الباطنة.

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الكاتب: مصطفى شاهين

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