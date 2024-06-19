استعلم عن الزيادة.. خطوات الاستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الأخيرة وما هي قيمة الزيادات للمتقاعدين

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة حيث أعلنت وزارة المالية في العراق عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين 2024، وذلك في إطار جهودها للتخفيف من العبء المالي الذي يعاني منه المواطنون في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بالبلاد، يأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات المتقاعدين الذين يعدون طبقة مهمة في المجتمع و يعتبرون ركيزة أساسية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتعد الزيادة في رواتب المتقاعدين لعام 2024 لها أبعاد اجتماعية واقتصادية هامة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة

قامت وزارة المالية بتوضيح كيفية الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة من خلال خطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:

الذهاب إلى وزارة المالية العراقية.

يتم تسجيل الدخول وكتابة البيانات اللازمة.

الضغط على أيقونة استعلام عن الراتب.

استكمال البيانات اللازمة.

كتابة اسم المستفيد والحساب البنكي.

الضغط على أيقونة تأكيد.

ستظهر أمامك كل ما يتعلق براتب المتقاعدين.

كم مبلغ زيادة رواتب المتقاعدين 2024 العراق؟

أعلنت وزارة المالية العراقية عن تحديث سلم رواتب المتقاعدين 2024 بزيادة أخيرة بهدف تعزيز معيشتهم وتخفيف آثار الارتفاعات الاقتصادية الحالية، حيث بلغت الزيادة حوالي 100 ألف دينار و أعقبتها قرارات إضافية تشمل رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 700 ألف دينار بزيادة إضافية تصل إلى 200 ألف دينار، يشمل السلم الجديد جميع المتقاعدين باستثناء من يتقاضون رواتب تفوق المليون دينار، تم تطوير هذا السلم بعد الاستجابة لاحتياجات المتقاعدين خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في أسعار المعيشة وهي كالآتي: