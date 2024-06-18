هتصرف ليك ولعيالك.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل عبر بوابة مصر الرقمية

أعلنت وزارة التموين في جمهورية مصر العربية عن مجموعة من الشروط اللازمة وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وهذا من أجل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة على السلع الغذائية الضرورية بشكل شهري ووفقا للمتطلبات والمعايير الواجب الالتزام بها.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 سهلة للغاية لأنها أصبحت متوفرة بشكل إلكتروني كما يلي :

أولا قم بالدخول على الرابط التالي الخاص ببوابة مصر الرقمية digital.gov.eg

ثانيا بعظ النقر على الرابط سوف تفتح الواجهة الرئيسية للموقع قم بالنقر فوق أيقونة التموين.

ثالثا قم باختيار إضافة المواليد غير المقيدين.

رابعا ادخل رقم هاتفك.

خامسا اكتب الرقم السري الخاص بالبطاقة التموينية.

سادسا ادخل كافة البيانات الشخصية الخاصة بالأم.

سابعا انقر فوق أيقونة إصافة أفراد الأسرة الغير مقيدين على البطاقة التموينيّة.

ثم اكتب اسم المولود بشكل رباعي.

اضف الرقم القومي الخاص بالمولود من شهادة الميلاد بشكل دقيق.

حدد صلة القرابة.

انقر على أيقونة إضافة.

في النهاية اضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

بعد التعرف على خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 سوف نتطرق إلى بعض المعايير الواجب توافرها عند التقديم بطلب الإضافة:

يجب أن يوطد ثلاثة أفراد فقط على البطاقة التموينية حتيتم إضافة فرد آخر.

يجب أن يكون المولود المراد إضافته من الأسرالأولى بالرعاية.

الحد الأقصى المسموح به للعدد الأفراد على البطاقة التموينية هو أربعة أفراد وهم الزوجين مع اثنين من الأبناء.

يشترط ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 2500 جنيه مصري فقط.

يجب أن يكون المولود المراد إضافته لا يقل عمره عن 4 سنوات فقط.

الفئات المستهدفة من إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لقد حددت وزارة التموين مجموعة من فئات الشعب المصري التي يحق لها إضافة ماليدها على بطاقة التموين وهي: