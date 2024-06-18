ترقبووا النتيجة.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول بالعراق جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا وموقع الوزارة

Ahmed samir تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
ترقبووا النتيجة.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول بالعراق جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا وموقع الوزارة
نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

أفصحت وزارة التربية في العراق أنها على وشك القيام بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في كافة محافظات العراق، حيث أن جميع الطلاب في كافة المحافظات ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف يكون الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال استخدام رقم الجلوس إذ أن الطلاب قد انتهوا بالفعل من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024،وفي هذا المقال تابعوا معنا بالتفصيل طريقة الاستعلام عن هذه النتيجة فور ظهورها على موقع الوزارة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

لقد نشرت وزارة التربية العراقية بيانا رسميا على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت فيه موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في جميع محافظات العراق، وحول كيفية الاستعلام عن النتيجة فإن الوزارة قد أوضحت في بيان رسمي خطوات الاستعلام عن النتيجة وهي تتضمن ما يلي:

  • الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية من خلال هذا الرابط epedu.gov.iq
  • البحث عن رابط نتيجة الثالث متوسط 2024 في محرك بحث موقع الوزارة.
  • النقر على رابط النتائج.
  • القيام بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.
  • كتابة البيانات الخاصة بالطالب جميعها في أماكنها الصحيحة.
  • النقر على زر الاستعلام لعرض النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

إن وزارة التربية العراقية أوضحت طريقة سريعة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط وهي كالتالي:

  • أولا قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.
  • ثانيا انقر على لينك نتائج الثالث متوسط للمحافظة التي يقيم بها الطالب.
  • رابعا كتابة رقم الجلوس الخاص في شريط البحث.
  • انقر على البحث وانتظر قليلا حتى تظهى لك النتيجة الخاصة بالطالب.
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Ahmed samir

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