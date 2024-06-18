كلها أيام وهتصرف.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وهل هناك أي زيادات قادمة لأصحاب المعاشات الشهر القادم أم لا؟

بدأ العديد من المواطنين أصحاب المعاشات يتساءلون عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 المستحقة وزادت محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي بعدد هائل يتجاوز 10 ملايين مستحق ومستحقة يبحثون عن حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يوليو ومصير الزيادة السنوية الخاصة بشهر يوليو القادم.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد حددت موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 لجميع المواطنين المصريين المستحقين حتى يكون في بداية كل شهر هجري وأيضا بحيث يكون بداية موعد صرف المرتبات والمعاشات شهر يوليو 2024 للمواطنين المستحقين هي بداية من يوم الاثنين الأول من يوليو المقبل وقد أوضحت الهيئة أنها لم تعلن عن قيامها بتبكير موعد الصرف مما يعني أن صرف جميع المرتبات والمعاشات سوف يكون في مواعيدها المحددة، كما قد أعلنت التأمينات أن جميع المواطنين المستحقين يمكنهم صرف المرتبات والمعاشات من خلال ماكينات ATM الخاصة بالبنوك والبريد وأيضا من خلال المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركات فوري.

حقيقة تبكير موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2024

لقد أعلنت وزارة المالية عن قيامها بتبكير مواعيد صرف المرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وهذا بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام الجاري وعيد الأضحى المبارك 1445 بحيث يبدأ الصؤف من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 ويستمر الصرف حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024، أم المعاشات فسوف يتم صرفها في موعدها المحدد وهو الأول من الشهر الميلادي وهو يوم 1 يوليو 2024.

هل يوجد زيادة في مرتبات ومعاشات شهر يوليو؟

بالتزامن مع العام المالي الجديد فإن الحكومة المصرية وفقا للمادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019 سوف تطبق زيادة المعاشات المستحقّة في 30 يونيو من كل عام وهذا العان اعتبارا من أول يوليو بحد أقصى 15%.