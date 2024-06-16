فرح أطفالك في العيد تردد قناة وناسة الجديد 2024 وأهم ما تقدمه من برامج مسلية للاطفال

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في العالم العربي، تأسست قناة وناسة بهدف توفير بيئة آمنة ومسلية للأطفال، تساعدهم على التعلم والتسلية في آن واحد، تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التعليمية والترفيهية التي تلهم الأطفال وتنمي مهاراتهم العقلية والبدنية. تتناول هذه البرامج مواضيع متنوعة مثل العلوم، الرياضيات، الثقافة، الفنون والقيم الأخلاقية.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تردد قناة وناسة على القمر الصناع النايل سات التالي:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة عربسات

كما يمكن متابع قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

جودة القناة: HD.

برامج قناة وناسة

تقدم قناة وناسة العديد من البرام التي تقدم معلومات مفيدة للاطفال، كما تحرص على خلق جو من المرح لتسلية الأطفال ومنعهم من الملل، ومن هذه البرامج التالي:

البرامج التلفزيونية والرسوم المتحركة العربية والدولية مثل بوجو وبن تن ودورا وبيكيو.

هناك برامج تعليمية تهدف أيضًا إلى تطوير مهارات الأطفال في مختلف المجالات مثل الرياضة، واللغة الغربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم.

تقدم البرامج الموسيقية أيضا الأغاني وتساهم في تنمية المهارات الموسيقية.

تسعى قناة وناسة إلى نقل رسالة إيجابية للأطفال من خلال تعزيز قيم الإبداع، التعلم، الصداقة والتسامح، وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم وتطوير مواهبهم، كما أن قناة وناسة بطريقة عرضها التفاعلية والشيقة، حيث تستخدم التقنيات الحديثة لجذب انتباه الأطفال وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل مع المحتوى المقدم.