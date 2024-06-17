مع أول أيام عيد الأضحى تعرف على سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في العراق بعد اخر تحديثات

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
مع أول أيام عيد الأضحى تعرف على سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في العراق بعد اخر تحديثات
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في العراق

تم الإعلان اليوم عن استقرار قيمة الجرام من الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية، وبلغ سعر الجرام الواحد 21 اليوم مبلغ ثابت كما سجل اليوم السابق، يأتي هذا الاستقرار بعد تقلبات في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، ويعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمواطنين في العراق، وإليكم تفاصيل جميع أسعار الذهب في العراق اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في العراق

سجلت اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أسعار الذهب عيار 21 وباقي العيارات المختلفة الأسعار التالية:

الوحدةالسعر بالدينارالسعر بالدولار
قيمة الذهب بالجرام عيار 2498,02175
قيمة الذهب بالجرام عيار 2289,85269
قيمة الذهب بالجرام عيار 2185,76866
قيمة الذهب بالجرام عيار 1873,51656
قيمة الذهب بالجرام عيار 1457,17944
سعر أونصة الذهب بيع3,048,7772,333
سعر أونصة الذهب شراء3,050,0842,334

يوضح الجدول أعلاه أسعار جرام الذهب بمختلف عياراته في العراق اليوم، حيث يظهر السعر بالدينار والسعر المقابل بالدولار، يعتبر هذا الجدول مؤشرًا على أسعار الذهب الخام في السوق المحلية في العراق اليوم.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل اليوم الأحد 16 يونيو 2024،  أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق للأوزان المختلفة الأسعار التالية:

إحجام سبائك الذهببالديناربالدولار
سبيكة ذهب 1 جرام107,82383
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام257,304197
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام509,708390
جنية الذهب 8ج عيار 21823,374630
جنية الذهب 8ج عيار 22862,582660
جنية الذهب 8ج عيار 24940,999720
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام1,007,653771
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام2,001,5831,532
سعر سبيكة الذهب أوقية2,977,3552,278
سبيكة الذهب نصف أونصة1,559,4501,193
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة3,103,6552,375
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام4,969,6503,803
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام9,919,6967,591
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة1,175,306899
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو98,706,85975,533
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو49,441,64837,834

 سعر بيع وشراء الذهب المستعمل اليوم

شهد اليوم سعر الذهب المستعمل بيع وشراء في الأسواق المحلية في العراق الأسعار التالية:

نوع العيارالبيع (دينار)الشراء (دينار)
عيار 2288,101105,127
عيار 2184,017101,206
عيار 1871,76498,511
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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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