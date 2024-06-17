مع أول أيام عيد الأضحى تعرف على سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في العراق بعد اخر تحديثات

تم الإعلان اليوم عن استقرار قيمة الجرام من الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية، وبلغ سعر الجرام الواحد 21 اليوم مبلغ ثابت كما سجل اليوم السابق، يأتي هذا الاستقرار بعد تقلبات في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، ويعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمواطنين في العراق، وإليكم تفاصيل جميع أسعار الذهب في العراق اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في العراق

سجلت اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أسعار الذهب عيار 21 وباقي العيارات المختلفة الأسعار التالية:

الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار قيمة الذهب بالجرام عيار 24 98,021 75 قيمة الذهب بالجرام عيار 22 89,852 69 قيمة الذهب بالجرام عيار 21 85,768 66 قيمة الذهب بالجرام عيار 18 73,516 56 قيمة الذهب بالجرام عيار 14 57,179 44 سعر أونصة الذهب بيع 3,048,777 2,333 سعر أونصة الذهب شراء 3,050,084 2,334

يوضح الجدول أعلاه أسعار جرام الذهب بمختلف عياراته في العراق اليوم، حيث يظهر السعر بالدينار والسعر المقابل بالدولار، يعتبر هذا الجدول مؤشرًا على أسعار الذهب الخام في السوق المحلية في العراق اليوم.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق للأوزان المختلفة الأسعار التالية:

إحجام سبائك الذهب بالدينار بالدولار سبيكة ذهب 1 جرام 107,823 83 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 257,304 197 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 509,708 390 جنية الذهب 8ج عيار 21 823,374 630 جنية الذهب 8ج عيار 22 862,582 660 جنية الذهب 8ج عيار 24 940,999 720 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 1,007,653 771 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 2,001,583 1,532 سعر سبيكة الذهب أوقية 2,977,355 2,278 سبيكة الذهب نصف أونصة 1,559,450 1,193 سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 3,103,655 2,375 سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 4,969,650 3,803 سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 9,919,696 7,591 سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 1,175,306 899 سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 98,706,859 75,533 سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 49,441,648 37,834

سعر بيع وشراء الذهب المستعمل اليوم

شهد اليوم سعر الذهب المستعمل بيع وشراء في الأسواق المحلية في العراق الأسعار التالية: