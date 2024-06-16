“التربية النيابية” توضح حقيقة منح درجات إضافية للطلبة للعام الدراسي الحالي

أعلنت لجنة التربية النيابية، في بيان لها مؤخرًا عن نفيها لجميع الأنباء المتداولة حول منح درجات إضافة للمراحل المنتهية وكذلك غير المنتهية بالنسبة للعام الجاري، ليؤكد عضو اللجنة النيابية، نجوى كاكائي، أن لجنتها لم تقوم بمناقشة أي قرارات حول الطلاب المكملين في الدور الأول، مما لديهم درجات حرجة، مما تؤكد بأن كل ما يتم تداوله حول هذا القرار لا أساس له من الصحة.

درجات إضافية لطلاب المرحلة المنتهية

وأوضحت “كاكائي”، أنه في حالة وجود أي فرصة لمساعدة لحصولهم على درجات إضافية ضمن امتحانات الدور الأول، سيتم العمل على تطبيقه في الحال، وكذلك مناقشته مع وزارة التربية لكي يتم تطبيقه مع امتحانات الدور الثاني، نظرًا لحرص الوزارة على مصلحة طلابها في مثل هذه التوقيتات المناسبة التي تُحقق لهم نجاحًا ملائمًا في العديد من المراحل الدراسية المختلفة داخل دولة العراق.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط دور أول

أما عن الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول، في العديد من المحافظات العراقية، كالأتي:-