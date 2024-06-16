استعلم عنها الآن.. كيفية معرفة غرامات المرور الرقم الألماني 2024 عبر منصة أور وما هي قيمة الغرامات؟

مؤخرا لاحظنا ارتفاعا في الاهتمام بطرق الاستعلام عن الغرامات المرورية للمركبات بالرقم الألماني 2024، حيث بدأ العديد من الأشخاص في إجراء بحوث مكثفة وطرح استفسارات على مختلف المنصات الإلكترونية و الإخبارية، يهدف الناس إلى معرفة الخطوات الدقيقة لاستعلام عن الغرامات المرورية و سدادها، حيث قامت مديرية المرور العامة في العراق بإطلاق خدمة جديدة للاستعلام عن غرامات المرور كجزء من خطتها للتأهيل الرقمي للمؤسسات الحكومية، وتقدم هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين فرصة الحصول على الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية مما يوفر الوقت والجهد بشكل كبير.

غرامات المرور الرقم الألماني 2024

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن إمكانية الاستعلام عن الغرامات المرورية الرقم الألماني 2024 المتعلقة بالمركبات التي تحمل لوحات ألمانية بهدف تجنب العقوبات المالية المفروضة عن التأخير في السداد، تزايدت رغبة العديد من المواطنين والمقيمين في العراق في تسديد المبالغ المستحقة مبكرا لتجنب التعرض للعقوبات التي يمكن أن تنتج عن تأخير السداد، و أكدت المديرية أن الخدمة الإلكترونية متاحة للجميع للاستعلام عن الغرامات المرورية و لأداء الدفع الإلكتروني لها وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة أور للخدمات الحكومية.

تسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة استعلام جديد.

كتابة بيانات السيارة بالرقم الألماني.

الضغط على خانة الاستعلام.

ستظهر لك جميع مخالفات السيارة.

يمكن اختيار الدفع الإلكتروني المناسب لك.

قيمة غرامات المرور العامة 2024 بالعراق

أوضحت مديرية المرور العامة في العراق عن تحديد قيم الغرامات المرورية لعام 2024، حيث تتفاوت قيمها وفقا لنوع المخالفة، تتراوح الغرامات المرورية بين 1000 و10000 دينار عراقي، ويتم تطبيق هذه العقوبات المالية لضمان الالتزام بقوانين السير والسلامة المرورية في البلاد، وتكون المخالفات كالتالي: