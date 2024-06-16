“اسلحة وذخيرة وصحة بلا حدود!!”.. جميع شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas جربها بنفسك الآن

شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024، نقدم لكم جميع شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas التي تجعلك تعيش اجواء من الاكشن والاثارة داخل اللعبة الاكثر شهرة في كافة الدول العربية، حيث أنك فور ادخال تلك الشفرات ستحصل على المزيد من الاسلحة والذخيرة والاموال التي تجعلك تتخطى اصعب مستويات اللعبة في دقائق معدودة، كما يمكنك هزيمة اعدائك والتمتع بقدرات خارقة، واليكم مجموعة من اجدد الشفرات.

شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024

الآن يمكنك الاستمتاع بتجربة شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 والحصول على الالاف الهدايا والصحة والاموال الغير محدودة، حيث يمكنك ادخال الشفرة باستخدام لوحة المفاتيح:

THGLOJ يمنحك إفراغ تام للشارع.

XJVSNAJ يجعل الوقت في المساء.

ZEIIVG يمنحك إشارات مرور خضراء بالكامل.

URKQSRK يعطيك طائرة.

OHDUDE يتيح الحصول على طائرة هيليكوبتر.

HESOYAM زيادة في المال والدم.

KGGGDKEP سفينة حربية أو قارب صغير.

SPEEDFREAK سيارة سريعة.

KRIJEBR يمنحك ليموزين.

BUBBLECARS طيران المركبة.

GUSNHDE سيارات رائعة.

LEDUWNV يجعلك تقفز للأعلى.

FOOOSCFT امتلاك كل الشعب سلاح.

YLTEICZ تهور كل السائقين.

PRIEBJ الشعب الذي يعود كالدجاج.

MROEMZH انتشار العصابة بشكل كبير.

SZCMAWO انتحار اللاعب.

طريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرياس 2024

يمكنك تحميل لعبة جاتا سان اندرباس 2024 على هاتفك ايان كان نوعه، كما يمكنك اللعب مع اصدقائك والاستمتاع بأفضل الأجواء في القضاء على رجال العصابات الخطير في أمريكا والهروب من الدوريات التي تطاردك باستخدام الأسلحة الثقيل منها والأبيض، واليكم خطوات تحميل جاتا سان اندرياس 2024: