“زيادة 600 ألف دينار مصرف الرافدين”.. وزارة المالية تزف بُشرى العيد للموظفين mof.gov.iq

كشفت وزارة المالية العراقية، عن سلم رواتب الموظفين الجديد، بعد أن تم إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس الوزراء العراقي، لكي يتم التصويت على هذه الموازنة، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة جاءت في إطار تحسين حياة الموظفين المادية عبر توفير مثل هذه الزيادات إلى المستحقين في الدولة، لكن مع تزيد الـ 3 درجات وظيفية الآخرين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

اعتماد الموازنة الجديدة للموظفين

وأكدت وزارة المالية، أنه ضمن الموازنة الجديدة تم رفع رواتب الموظفين لـ 200% بالنسبة للدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة، أي رفع الرواتب لهؤلاء الدرجات تقريبًا لـ 600 ألف دينار عراقي، على أن تم تطبيق زيادة لـ 150% بالنسبة للدرجات الوظيفية الباقين، في إطار أن يتحصل عليها جميع العاملين بالدولة وذلك بما يشمل القطاعين الحكومي والخاص، مع مراعاة أن القرار قيد التصويت من قبل مجلس الوزراء العراقي، حتى يحصل عليها الموظفين في أقرب وقت.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة

وجاءت أبرز خطوات الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة برواتب الموظفين والعاملين في الدولة بالزيادات الجديدة، وفقًا للأتي:-