افضل طريقة لعمل صلصة الفتة بالخل والثوم في العيد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ السيدات في البحث عن وصفات تقليدية لتحضير أشهى الأطباق. وتعتبر صلصة الفتة بالخل والثوم من الأكلات الأساسية التي تزين مائدة العيد في مصر. يعود السبب إلى نكهتها المميزة وسهولة تحضيرها، مما يجعلها وصفة مفضلة لدى الكثيرين والفتة تعتبر هي من الأطباق التقليدية الشهيرة التي يعشقها المصريون، وتتميز بمكوناتها البسيطة وطريقة تحضيرها السهلة التي لا تتطلب وقتًا طويلاً.

مكونات عمل الفتة

لتحضير صلصة الفتة بالخل والثوم، تحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ يتطلب الأمر

عصير طماطم طازج

القليل من الملح

كمون

وفلفل أسود

، وثوم مهروس

خل وزيت نباتي.

طريقة عمل الفتة