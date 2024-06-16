“رابط مباشر” نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“رابط مباشر” نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق

يرغب العديد من الطلاب في الإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول في كافة المحافظات العراق، خاصة بعد أن تم القرب عن إعلانها من قبل مديريات التربية العراقية، مع العلم أن الوزارة حريصة في الإنتهاء من كافة الإجراءات الطلابية، والعمل على إعلان النتائج في هيئة كشوفات يتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا، لسهولة الإطلاع عليها.

طريقة استخراج نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة التي من خلالها يمكنك الإطلاع على نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.
  • ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج.
  • مع تحديد المرحلة التي ترغب في الإستعلام عنها.
  • ليتم كتابة كافة المعلومات الخاصة بالطالب في الخانات.
  • النقر على زر “بحث”.
  • حتى تقوم بتنزيل كشوفات نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي الدور الأول.
نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 دور اول
“رابط مباشر” نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق

مراجعة طلبات اعتراضات السادس الابتدائي

تعمل وزارة التربية متمثلة في مديريات بإستقبال كافة الطلبات الخاصة باعتراضات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، بما يشمل ذلك جميع محافظات دولة العراق، حتى أنه يتم إعادة رصد الدرجات مرة أخرى بكل دقة ووضوح، لضمان حصول الطالب على ما يستحقه مرة أخرى في هذه المواد، مع اعتماد الكشوفات ورفعها عبر المواقع الرسمي المؤهلة لعرض النتائج بالدولة.

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الكاتب: مصطفى شاهين

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