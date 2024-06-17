توزيع 20,000,000 دينار عيدية العيد من وزارة المالية.. اخبار سارة في محفظتك من الرافدين بخصوص رواتب المتقاعدين

تم الإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق من قبل وزارة المالية العراقية، وذلك بهدف التحسين من وضعهم المادي واعانتهم على ظروف الحياة الاقتصادية القاسية التي تمر بها كافة البلاد، وقد جاءت هذه الزيادة بقيمة 100 ألف دينار عراقي، كما تم دراسة رفع الحد الأدنى للمتقاعدين أيضا خلال اجتماع طارئ لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية إلى حين تنفيذ هذا القرار، وسنقوم بنقل كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع خلال هذا المقال.

رواتب المتقاعدين

يتساءل عدد كبير من المواطنين العراقيين عن الزيادة الجديدة التي طرأت على رواتب المتقاعدين، حيث أعلنت وزارة العمل عن زيادة سلم رواتب المتقاعدين بزيادة تصل الى 100 ألف دينار عراقي، ومن جانبه تستمر وزارة المالية إلى تنفيذ زيادة جديدة في الرواتب لتصل إلى 200 ألف دينار وذلك من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 700 ألف دينار عراقي، وقد أتى السلم الجديد لرواتب المتقاعدين في العراق على النحو التالي:

سيحصل الفرد على 600 ألف دينار بدلا من 500 ألف وهذا بعد وضع الزيادة الجديدة.

بالإضافة إلى من يحصل على 700 ألف دينار سيصبح راتبه 800 ألف دينار.

ويتم تطبيق هذه الزيادة أيضا على مكافأة نهاية الخدمة بحيث يحصل الفرد الذي يتقاضى 550 ألف دينار على 650 ألف دينار بعد الزيادة المقررة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

بعد التعرف على زيادة رواتب المتقاعدين وسلم الرواتب الجديد بالعراق الذي تم تطبيقه، نوضح لكم طريقة الاستعلام عن هذه الزيادة المقررة، على أن تكون الخطوات بالشكل التالي: