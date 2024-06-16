ألف عافية: أشهر الأكلات الإماراتية في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك في الإمارات هو مناسبة كبرى، حيث يتم الاحتفال بها بتحضير مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة التقليدية التي تعكس غنى وتنوع المطبخ الإماراتي، إليك وخلال المقال الحالي بعض أشهر الأكلات الإماراتية، والتي تُحضّر وتُقدّم خلال عيد الأضحى في الإمارات.

بعض أشهر الأكلات الإماراتية في عيد الأضحى

الهريس: والهريس هو طبق تقليدي يُحضّر من القمح المهروس المطبوخ مع اللحم (عادةً لحم الضأن أو الدجاج) والملح، يُطهى الخليط ببطء حتى يصبح القمح واللحم متجانسين ويقدم الطبق مزينًا بالزبدة والقرفة. المجبوس: هو طبق رئيسي في الإمارات يُحضّر من الأرز المطبوخ مع التوابل ولحم الضأن أو الدجاج أو السمك، حيث يُطهى الأرز مع الطماطم والبصل والتوابل الخاصة مثل اللومي والقرفة والكركم، ويُقدّم مع صلصة الدقوس (صلصة الطماطم الحارة). الثريد: هو طبق تقليدي يتكون من خبز الرقاق المُقطّع والمغموس في مرق اللحم أو الدجاج مع الخضروات مثل البطاطس والجزر، كما يُعد الثريد من الأطباق المحببة في عيد الأضحى. العيوش: وهو طبق من الأرز يُطهى مع التوابل ويُقدّم مع اللحم أو السمك، ويُعد وجبة شهية ومغذية تُقدّم في الأعياد والمناسبات الخاصة. البلاليط: والبلاليط هو طبق حلو يتكون من الشعيرية المطبوخة مع السكر والزعفران والقرفة والهيل، ويُقدّم مع البيض المقلي على الوجه، يُعتبر من الأطباق التي تُحضّر في المناسبات الخاصة. اللقيمات: وهي نوع من الحلوى التقليدية، تُحضّر من عجينة الدقيق واللبن وتُقلى حتى تصبح ذهبية اللون، ثم تُغمس في شراب السكر أو العسل وتُرش بالهيل والزعفران. الخبيص: وهو نوع من الحلوى يُحضّر من دقيق القمح المحمّص والمطبوخ مع السكر والسمن والماء، كما يُقدّم الخبيص كحلوى خاصة خلال الأعياد والمناسبات.

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